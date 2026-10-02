Понад 159 млрд грн на оборону: НБУ показав, скільки коштів уже переказали зі спецрахунку

Національний банк України за вересень 2026 року перерахував майже 1,3 млрд грн зі спеціального рахунку, відкритого для потреб сил оборони. Станом на 1 жовтня на рахунку залишалося понад 12 млрд грн.

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Більшість донорів — іноземці

За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 369 млн грн. Загалом від початку повномасштабного вторгнення українці, бізнес та міжнародні донори переказали на нього майже 170,4 млрд грн в еквіваленті, зокрема з-за кордону — понад 147,9 млрд грн.

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Хто отримав найбільше



Усього з лютого 2022 року НБУ вже спрямував зі спецрахунку на оборонні потреби понад 159 млрд грн. Найбільше коштів отримала Агенція оборонних закупівель — понад 101,9 млрд грн, ще понад 38,5 млрд грн перерахували Міністерству оборони.

Також кошти спрямовували Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужбі, СБУ, ГУР, Держспецзв’язку, ДСНС, військовим частинам та обласним військовим адміністраціям.



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