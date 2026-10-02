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2 жовтня 2026, 19:10

В Україні заморозили непріоритетні видатки: що відомо

В Україні протягом останнього місяця обмежили фінансування непріоритетних видатків бюджету. За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, насамперед держава забезпечує захищені видатки — зарплати бюджетників, пенсії, виплати військовослужбовцям та витрати на оборону. Про це він розповів в ефірі YouTube-проєкту «Телебачення Торонто».

В Україні протягом останнього місяця блокують непріоритетні видатки бюджету.
В Україні заморозили частину непріоритетних бюджетних видатків. Передусім фінансують зарплати, пенсії та оборону.
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За словами експерта, протягом останнього місяця обмежене фінансування непріоритетних видатків не лише державного, а й місцевих бюджетів.

Йдеться, зокрема, про капітальні видатки та фінансування окремих проєктів. Якщо за такими роботами вже були внесені передоплати підрядникам, їх можуть продовжувати. Водночас проєкти, за якими передоплати не було або кошти вже закінчилися, можуть зупинятися.

Вишлінський навів приклад із фінансуванням поїздки учасників Малої академії наук на міжнародну олімпіаду. За його словами, для виділення коштів на таку поїздку Кабінету міністрів довелося окремо ухвалювати рішення.

«Фактично ми зараз фінансуємо лише захищені видатки», — сказав експерт.

До них він відніс зарплати бюджетників, пенсії, грошове забезпечення військовослужбовців, частину оборонних видатків та витрати на харчування.

Водночас цивільні незахищені видатки, за словами Вишлінського, зараз блокуються та можуть розблоковуватися окремими рішеннями.

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Чому обмежили видатки

Експерт зазначив, що нинішнє обмеження видатків пов'язане не лише з нещодавніми ударами РФ по українській економіці. За його словами, рішення про блокування видатків ухвалили ще в середині вересня, коли у держави були кошти на казначейському рахунку.

«Це не тому, що вже прилетіли наслідки російських ударів по економіці, воно так не працює», — зазначив Вишлінський.

За його словами, проблема полягає у необхідності забезпечити достатній обсяг зовнішнього фінансування України та виконати умови міжнародних партнерів.

Водночас експерт попередив, що за подальшого погіршення ситуації обмеження видатків можуть посилитися.

Першим етапом, за його оцінкою, може стати подальше заморожування або скорочення непріоритетних видатків, а також зменшення оборонних закупівель. Якщо ж ресурсів буде недостатньо навіть для покриття захищених видатків, можуть виникнути ризики затримок виплат або потреба в додатковій емісії грошей.

Вишлінський зазначив, що емісія в такому випадку може позначитися на купівельній спроможності громадян.

Нагадаємо

Уряд перерозподілить понад 50 млрд грн на жовтневі виплати військовим та їхнім родинам.

«Попри значний дефіцит бюджету, оборона — безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим», — зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
BigBend
BigBend
2 жовтня 2026, 22:39
#
Давно час було це зробити. Яке перекладання бруківки під час війни?
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