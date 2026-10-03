Кому можуть зупинити пенсію з 2027 року: ПФУ назвав головну умову

Частині пенсіонерів можуть призупинити виплату пенсії з 2027 року, якщо вони до 31 грудня 2026 року не пройдуть обов’язкову фізичну ідентифікацію. Про це повідомляє «На пенсії». Йдеться насамперед про людей, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України. Окремі правила діють і для тих, хто виїхав із ТОТ та отримує виплати за адресою, пов’язаною з окупованою територією.

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Хто має пройти ідентифікацію

За чинними правилами, щороку до 31 грудня особу мають підтверджувати пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України або на тимчасово окупованих територіях. Для продовження виплат у 2027 році це потрібно зробити саме до кінця 2026-го.

Для людей, які перебувають на ТОТ або виїхали звідти, також діє вимога повідомити ПФУ про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ. Якщо таке повідомлення вже подавалося, повторювати його щороку не потрібно.

Якщо необхідну ідентифікацію не пройти, виплату пенсії можуть припинити. Після підтвердження особи її поновлюють із дати припинення виплат.

Як підтвердити особу

Пенсіонеру не обов’язково їхати в Україну. Ідентифікацію можна пройти кількома способами: через особистий кабінет ПФУ за допомогою «Дія.Підпису», під час відеоконференції з працівником Пенсійного фонду або особисто у сервісному центрі.

Для людей за кордоном є ще один варіант — звернутися до дипломатичної установи України, отримати документ, що підтверджує факт перебування особи в живих, і передати його до ПФУ.

Чи можуть виплати зупинити через закінчення картки Ощадбанку

Саме закінчення строку дії картки не означає автоматичного припинення пенсії. Ощадбанк через воєнний стан продовжив строк дії платіжних карток до 31 грудня 2026 року. Це стосується карток, термін дії яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Водночас автоматичне продовження не поширюється, зокрема, на картки, якими востаннє користувалися до 1 січня 2025 року або взагалі не користувалися, а також на рахунки з нульовим чи від'ємним залишком.

Але завершення строку дії картки та припинення пенсійної виплати — це різні питання. У першому випадку йдеться про обслуговування картки, у другому — про виконання умов, установлених для отримання пенсії.

Для окремих рахунків ВПО Ощадбанк також може повертати кошти до Пенсійного фонду за передбачених законодавством умов, зокрема у разі тривалої відсутності руху коштів або непройденої ідентифікації. Але й у таких випадках ключовим є виконання вимог законодавства щодо пенсійних виплат, а не «нестача грошей у банку».

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Ідентифікацію радять пройти завчасно

Отже, пенсіонерам, які перебувають за кордоном, на ТОТ або належать до інших визначених законодавством категорій, варто перевірити статус ідентифікації вже зараз. Якщо пройти її до 31 грудня 2026 року, це дозволить продовжити отримання пенсії у 2027 році.

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