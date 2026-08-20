США збільшують викуп держоблігацій: що це означає для долара та ринків

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Йдеться про операції з 10−20-річними та 20−30-річними паперами. Нові обсяги діятимуть до 4 листопада, тобто до завершення поточного кварталу. Детальніші параметри Мінфін США обіцяє оголосити під час наступного квартального рефінансування.

Навіщо США збільшують викуп боргу

Казначейство пояснює рішення прагненням підтримати ліквідність довгострокового сегмента ринку. За його оцінкою, попит на такі операції залишається стабільним, а обсяг пропозицій від учасників ринку — значним.

Для ринку це має окреме значення на тлі високої дохідності американських держоблігацій. Раніше прибутковість 30-річних Treasuries піднімалася вище 5,3%, що посилює вартість залучення коштів для уряду США.

Викуп власних облігацій фактично означає, що Казначейство стає покупцем паперів, які саме й випускало. Це не є програмою кількісного пом'якшення Федеральної резервної системи, однак учасники ринку можуть сприймати операції як сигнал підтримки довгого кінця кривої дохідності.

На новину фінансові ринки відреагували зростанням ризикових активів. Біткоїн піднімався до $69 тис., золото наближалося до $4500 за унцію, а євро — до $1,17 за долар.

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Тобто американська валюта ослабла на тлі переоцінки ринком перспектив боргової політики США.

Водночас сама операція не усуває проблеми, через які довгострокові ставки залишаються високими.

Як повідомляв Мінфін, інвестори вимагають дедалі вищої дохідності за американськими держоблігаціями на тлі зростання обсягів запозичень Вашингтона. Державний борг США наближається до $40 трлн, а вартість його рефінансування зростає.

Тому викуп облігацій може підтримати ліквідність ринку, але не вирішує питання масштабних потреб уряду в запозиченнях.