Після закриття міжбанку у п'ятницю, 2 жовтня, курс долара залишився приблизно на рівні відкриття, так само, як і курс євро.
2 жовтня 2026, 17:47
Міжбанк завершив торги без змін
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Валютний ринок
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Відкриття 2 жовтня
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Закриття 2 жовтня
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Зміни
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44,97/45,00
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44,97/45,00
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0/0
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50,65/50,67
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50,65/50,67
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0/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,70−45,22 грн. Євро купують за 50,44 грн, а продають за 51,12 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,09, євро — 51,90−51,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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