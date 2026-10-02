Міжбанк завершив торги без змін

Після закриття міжбанку у п'ятницю, 2 жовтня, курс долара залишився приблизно на рівні відкриття, так само, як і курс євро .

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Валюта Відкриття 2 жовтня Закриття 2 жовтня Зміни долар 44,97/45,00 44,97/45,00 0/0 євро 50,65/50,67 50,65/50,67 0/0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,70−45,22 грн. Євро купують за 50,44 грн, а продають за 51,12 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−45,09, євро — 51,90−51,20 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту





