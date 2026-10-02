ЄС затримує транш Україні на €3,7 млрд: названо невиконані умови

Україна виконала лише 6 із 12 умов, необхідних для отримання другого макрофінансового траншу ЄС обсягом близько €3,7 млрд. Через невиконані зобов'язання запланована на вересень виплата затримується, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на вересневий моніторинг консорціуму RRR4U.

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€3,7 млрд затримуються: Україна виконала лише половину умов для траншу



За механізмом Ukraine Support Loan кошти надаються після виконання всіх передбачених умов. Серед невиконаних вимог — завершення законодавства щодо оподаткування доходів через цифрові платформи, скасування окремих податкових пільг для міжнародних посилок, ухвалення закону про оцінку майна, виконання двох завдань ДПС щодо покращення податкової дисципліни та призначення частини членів дорадчої групи для відбору членів Рахункової палати.



Ще €5 млрд під ризиком: які реформи можуть вплинути на виплати ЄС

Водночас €5,05 млрд у межах Ukraine Facility перебувають під ризиком через відставання за окремими індикаторами. Серед проблемних напрямів — реформа державної служби, прозорий відбір керівників прокуратури, формування незалежних наглядових рад держпідприємств, антикорупційна стратегія та виконання вимог у сфері протидії відмиванню коштів.

Ці гроші наразі не вважаються остаточно втраченими: невиконані умови можна надолужити у встановлений програмою строк. Водночас затримка означає, що фінансування надходить пізніше, а після спливу визначеного періоду невиконаний індикатор може призвести до остаточної втрати відповідної виплати. Фінансування Ukraine Facility безпосередньо пов'язане з виконанням Плану України.



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Водночас у вересні Україна виконала шість прострочених індикаторів, що може відкрити доступ приблизно до €1,7 млрд після оцінки Єврокомісією.

При цьому 24 вересня Рада ЄС уже схвалила майже €3 млрд у межах Ukraine Facility. До цієї суми вперше увійшли близько €800 млн за рахунок Ukraine Support Loan.

Отже, затримка стосується насамперед другого траншу макрофінансової допомоги на €3,7 млрд, тоді як частина коштів за Ukraine Facility уже погоджена. Для отримання решти фінансування Україні потрібно закривати невиконані реформи та проходити оцінку Єврокомісії.

Як ми писали, Україні може бракувати до $35 млрд фінансування у 2027 році — Bloomberg