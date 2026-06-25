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25 червня 2026, 16:28

Нові правила MiCA радикально скорочують кількість криптогравців в ЄС

1 липня 2026 року стане фінальною крапкою в історії «дикого Заходу» на європейському крипторинку. З цього дня набуває чинності регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) — перший в ЄС комплексний закон, який перетворює криптоактиви з неконтрольованої сфери на регульовану фінансову індустрію. Про це пише Euro News.

1 липня 2026 року стане фінальною крапкою в історії «дикого Заходу» на європейському крипторинку.

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Для понад тисячі компаній цей дедлайн став справжнім іспитом на виживання.

Масштабний «регуляторний фільтр»

З понад 1 200 криптофірм, що раніше працювали в ЄС за національними реєстраціями, до травня повноцінну ліцензію MiCA отримали лише близько 210. Конверсія становить менше 20%, і це свідчить про глибоку кризу бізнес-моделей багатьох гравців.

Для більшості компаній отримання «паспорта» для роботи на всьому ринку ЄС виявилося занадто складним завданням. Вимоги щодо капіталу, управління ризиками, захисту клієнтських активів та боротьби з відмиванням грошей (AML) стали занадто високим бар'єром.

Багато гравців, які не встигли адаптуватися, змушені вже зараз готуються до виходу з ринку або взагалі згортають усі операції. Як виявилось, для значної частини ринку нові правила виявилися економічно недоцільними. Компанії зрозуміли: підтримувати MiCA-сумісну інфраструктуру значно дорожче, ніж отримувати прибуток від поточної моделі.

Читайте також: Криптобіржа WhiteBIT отримала ліцензію MiCA в Австрії та запустить окрему платформу для ЄС

Криза «великих» та невизначеність майбутнього

Приклад Binance, найбільшої криптобіржі світу, підкреслює, що масштаб бізнесу не гарантує успіху. Спроба компанії отримати ліцензію через грецького регулятора фактично провалилася, що поставило біржу в патову ситуацію: без схвалення в бодай одній країні ЄС компанія втрачає можливість обслуговувати європейських клієнтів з 1 липня.

І хоча очільниця європейського підрозділу компанії Джилліан Цей наголосила, що Binance залишиться в ЄС попри проблеми з отриманням ліцензії, кейс став холодним душем для всієї індустрії.

Регулятори продемонстрували, що ніхто не є «занадто великим, щоб отримати відмову».

Наразі індустрія входить у фазу консолідації.

Це означає, що дрібні гравці дедалі частіше відмовляються від власних систем на користь авторизованих кастодіальних сервісів, які вже мають дозвіл. Результатом стане формування вужчого, але значно стійкішого ринку, де домінують сильні інституційні гравці.

Для користувачів це означає перехід на більш безпечні рейки, де захист прав клієнтів є першочерговим. Проте для самого ринку це означає болісну трансформацію: ера легкого входу в криптобізнес в Європі завершилася, поступившись місцем суворим стандартам, які вже давно стали нормою для традиційного банківського сектору.

Читайте також: Частина країн ЄС не встигне запровадити MiCA до дедлайну

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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