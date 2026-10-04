НБУ встановив рекорд валютних інтервенцій у вересні: чому зріс попит на долари

Національний банк України у вересні встановив новий історичний рекорд за обсягом валютних інтервенцій. За даними фінансового аналітика Андрія Шевчишина, за місяць регулятор продав на валютному ринку $5,519 млрд.

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Це більше за попередні максимуми: у грудні 2024 року НБУ продав $5,284 млрд, а в червні 2026-го — $5,084 млрд.

Бізнес різко збільшив попит на валюту

Шевчишин пояснює рекордні інтервенції насамперед стрімким зростанням попиту на міжбанківському ринку.

Середньодобова купівля валюти бізнесом наприкінці вересня — на початку жовтня зросла до $467,6 млн, що є другим найвищим показником в історії. Водночас пропозиція валюти майже не змінилася — близько $250,4 млн на день.

Через це середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку збільшився на 39,3% — до $217,2 млн.

За версією аналітика, додатковий попит міг виникнути через наслідки російських ударів по складах та інфраструктурі. Рітейл, фармацевтичні компанії й логістичний бізнес активніше купують валюту для відновлення запасів та імпорту. Додатковим фактором став і подорожчання енергоносіїв, що збільшує потребу паливних компаній у валюті.

Населення також більше купує валюту

Зростання попиту фіксується і на готівковому ринку. За розрахунками Шевчишина, середньодобова купівля валюти населенням зросла до $102,1 млн, а продаж — до $66,4 млн.

Чистий дефіцит готівкової валюти становив $35,9 млн на день. Аналітик пов’язує це зі зростанням девальваційних очікувань та підготовкою українців до опалювального сезону на тлі нових атак на енергетичну інфраструктуру.

У результаті сумарний середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку та готівковому ринку сягнув $253,1 млн — максимуму цього року.

На цьому тлі НБУ в середньому продавав по $262,5 млн валюти на день, або близько $1,31 млрд за тиждень. За даними ринкової статистики, понад $1 млрд інтервенцій регулятор здійснював уже 12 тижнів поспіль.

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За оцінкою Шевчишина, рекордні інтервенції показують, наскільки значним став дисбаланс між попитом і пропозицією валюти. Водночас він вважає, що скорочення державних видатків також впливає на валютний ринок: менше бюджетних коштів в економіці означає нижчий попит на імпорт і, відповідно, валюту.

Таким чином, рекордні продажі НБУ є не окремою подією, а реакцією регулятора на одночасне посилення валютного попиту з боку бізнесу та населення.

Як ми писали, Україна отримала найбільший дефіцит платіжного балансу з 2010 року — $9,66 млрд