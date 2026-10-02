Продажі Tesla зросли вперше після двох років падіння

Після двох років падіння продажів Tesla показала несподівано сильний результат у третьому кварталі. Компанія передала клієнтам 486,5 тис. автомобілів — майже на 30 тис. більше, ніж очікували аналітики. Допомогло відновлення попиту в Європі, яке компенсувало втрату податкових стимулів у США та посилення конкуренції в Китаї. Про це пише Reuters.

Tesla здивувала Волл-стріт: поставки зросли після двох років спаду

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Tesla у третьому кварталі перевершила очікування Волл-стріт щодо кількості поставлених автомобілів. Компанія передала клієнтам 486 532 машини, тоді як середній прогноз аналітиків становив 456 896.

На тлі новин акції Tesla на початку торгів зросли більш ніж на 3%. Водночас від початку року до останнього закриття торгів вони втратили понад 21%.

Результат може свідчити про стабілізацію автомобільного бізнесу Tesla після двох років падіння річних продажів. Щоб уникнути третього поспіль року зниження поставок, компанії потрібно передати клієнтам щонайменше 311 448 автомобілів у четвертому кварталі.

«Сильні показники виводять Tesla на траєкторію зростання річних поставок після двох років падіння», — зазначив аналітик Morningstar Сет Голдштейн.

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Європа підтримала продажі

Одним із факторів зростання став попит у Європі. Після падіння минулого року реєстрації Tesla в ЄС до серпня зросли приблизно на дві третини. У Франції Model Y стала найпопулярнішим автомобілем серед усіх моделей.

Також у липні та серпні майже вдвічі зріс експорт із заводу Tesla в Шанхаї.

На цьому тлі аналітики підвищили прогноз річних поставок Tesla у 2026 році — з 1,65 млн до 1,82 млн автомобілів.

Водночас виробництво компанії у третьому кварталі виявилося нижчим за очікування. Tesla виготовила 464 391 автомобіль проти прогнозованих аналітиками 486 761.

Попри те, що продаж автомобілів залишається найбільшим джерелом доходів Tesla, інвестори дедалі більше стежать за планами компанії у сфері штучного інтелекту, роботаксі та людиноподібних роботів. Водночас сервіс роботаксі Tesla поки що значно менший за аналогічний сервіс Waymo від Alphabet.

У третьому кварталі роботаксі Tesla почали працювати без оператора безпеки всередині автомобіля в Техасі та Флориді. Компанія також додала спеціально розроблений Cybercab до сервісу роботаксі в Остіні.