Strategy знову купує на паніці: Майкл Сейлор перетворює ринковий хаос на капітал

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 червня 2026, 19:40

Strategy знову купує на паніці: Майкл Сейлор перетворює ринковий хаос на капітал

Strategy знову довела, що вміє використовувати ринковий страх як інструмент для власного збагачення. Про цей крок Майкл Сейлор повідомив у своєму X, вчергове підкресливши, що для компанії «червоні» дні на графіку — це не привід для продажу, а найкраща можливість для нарощування позицій.

Strategy знову довела, що вміє використовувати ринковий страх як інструмент для власного збагачення.

Поки значна частина криптовалютного ринку перебувала в стані істерики через чергові коливання курсу, компанія спокійно поповнила свій баланс на 1 587 BTC. Середня ціна купівлі склала $63 024 за монету, що значно нижче ринкових піків останніх тижнів.

Деталі угоди зафіксовані в офіційному звіті до SEC. Варто розуміти: ціна в $63 024 — це результат «спійманого дна». У той час, як дрібні трейдери піддавалися панічним продажам, намагаючись зберегти хоч якісь гроші на фоні просідання, Strategy методично викуповувала пропозицію. Це класичний підхід: купувати тоді, коли всі бояться, але тримати, коли всі жадібно купують.

Читайте також: Чому падає крипта та до чого готуватися її прихильникам в Україні

Як працює «маховик» Сейлора

Успіх Strategy не будується на удачі. Це злагоджена фінансова машина, яку часто називають «маховиком» (flywheel).

Механіка вимагає від керівництва залізної дисципліни:

  1. Капітал як паливо. Компанія має близько $1,1 млрд у доларах США. Це дозволяє не чекати «кращого моменту» або схвалення кредитів, а миттєво реагувати на ринкові можливості.

  2. Фінансова інженерія. Купівля BTC фінансується не лише з операційного прибутку, а через розміщення акцій та випуск боргових інструментів (конвертованих облігацій). Інвестори вірять у біткоїн-стратегію компанії, тому активно фінансують ці ініціативи.

  3. Ефект масштабу. Після останньої угоди на балансі компанії вже 846 842 BTC. Це приголомшлива цифра — близько 4% від загальної емісії біткоїна, який коли-небудь існуватиме. Кожне нове придбання ще більше укріплює статус Strategy як найбільшого публічного власника головної криптовалюти світу.

Strategy грає в гру, де горизонт планування вимірюється не тижнями, а десятиліттями. Вони розраховують, що володіння такою часткою емісії Bitcoin зробить їх ключовим гравцем у майбутній фінансовій системі. Поки ринок нервує через тиск ведмедів, MSTR продовжує методично накопичувати свій резерв, перетворюючи паніку інших на свій капітал.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами