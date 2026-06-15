Strategy знову купує на паніці: Майкл Сейлор перетворює ринковий хаос на капітал

Strategy знову довела, що вміє використовувати ринковий страх як інструмент для власного збагачення. Про цей крок Майкл Сейлор повідомив у своєму X , вчергове підкресливши, що для компанії «червоні» дні на графіку — це не привід для продажу, а найкраща можливість для нарощування позицій.

Поки значна частина криптовалютного ринку перебувала в стані істерики через чергові коливання курсу, компанія спокійно поповнила свій баланс на 1 587 BTC. Середня ціна купівлі склала $63 024 за монету, що значно нижче ринкових піків останніх тижнів.

Деталі угоди зафіксовані в офіційному звіті до SEC. Варто розуміти: ціна в $63 024 — це результат «спійманого дна». У той час, як дрібні трейдери піддавалися панічним продажам, намагаючись зберегти хоч якісь гроші на фоні просідання, Strategy методично викуповувала пропозицію. Це класичний підхід: купувати тоді, коли всі бояться, але тримати, коли всі жадібно купують.

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Як працює «маховик» Сейлора

Успіх Strategy не будується на удачі. Це злагоджена фінансова машина, яку часто називають «маховиком» (flywheel).

Механіка вимагає від керівництва залізної дисципліни:

Капітал як паливо. Компанія має близько $1,1 млрд у доларах США. Це дозволяє не чекати «кращого моменту» або схвалення кредитів, а миттєво реагувати на ринкові можливості. Фінансова інженерія. Купівля BTC фінансується не лише з операційного прибутку, а через розміщення акцій та випуск боргових інструментів (конвертованих облігацій). Інвестори вірять у біткоїн-стратегію компанії, тому активно фінансують ці ініціативи. Ефект масштабу. Після останньої угоди на балансі компанії вже 846 842 BTC. Це приголомшлива цифра — близько 4% від загальної емісії біткоїна, який коли-небудь існуватиме. Кожне нове придбання ще більше укріплює статус Strategy як найбільшого публічного власника головної криптовалюти світу.

Strategy грає в гру, де горизонт планування вимірюється не тижнями, а десятиліттями. Вони розраховують, що володіння такою часткою емісії Bitcoin зробить їх ключовим гравцем у майбутній фінансовій системі. Поки ринок нервує через тиск ведмедів, MSTR продовжує методично накопичувати свій резерв, перетворюючи паніку інших на свій капітал.