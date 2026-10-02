Гетманцев знає де знайти 400 млрд грн для бюджету-2027 без збільшення дефіциту

Народний депутат Данило Гетманцев заявив , що для державного бюджету України на 2027 рік можна залучити додатково 400 млрд грн без збільшення дефіциту. Відповідні пропозиції, за його словами, подали до проєкту держбюджету-2027.

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Основним джерелом депутат назвав детінізацію економіки. За його розрахунками, вона може додати бюджету близько 350 млрд грн.

Зокрема, йдеться про:

103,1 млрд грн — імпортний ПДВ;

75,8 млрд грн — ПДФО;

47 млрд грн — внутрішній ПДВ;

47,3 млрд грн — імпортний акциз;

43,5 млрд грн — внутрішній акциз;

33,3 млрд грн — податок на прибуток.

Ще 37,1 млрд грн Гетманцев пропонує отримати завдяки збільшенню перерахування прибутку Національного банку до бюджету — з 48,7 млрд до 85,8 млрд грн.



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Без економії теж не обійдеться

Додатково, за його словами, близько 12,9 млрд грн можна вивільнити шляхом скорочення частини адміністративних витрат державних органів та перегляду окремих бюджетних програм.

При цьому пропозиції щодо скорочення видатків не стосуються фінансування Міноборони, Нацгвардії, Нацполіції та СБУ.

Отже, запропонований депутатом додатковий ресурс у 400 млрд грн складається переважно з очікуваних надходжень від детінізації, збільшення прибутку НБУ, що перераховується до бюджету, та оптимізації окремих видатків.



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