Головне за вівторок: податкова амністія, безробіття в Україні та банківський сервіс Ілона Маска

В Україні можуть запровадити нову податкову амністію: що відомо

Державна служба фінансового моніторингу працює над законопроєктом про нову податкову амністію. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

PEP стало майже вдвічі більше, але банки дедалі рідше вважають їх ризиковими — депутатка

За останні два з половиною роки частка самих PEP, яких банки відносять до категорії високого ризику, зменшилася з 57,1% до 33,9%. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на дані НБУ.

МВФ прогнозує безробіття в Україні на рівні 11,3% у 2027 році

За прогнозом МВФ, рівень безробіття в Україні у 2027 році очікується на рівні 11,3% (проти 11,6% у 2025 році та 10,2% у 2026 році). Про це пише голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Ілон Маск відкрив власний банк: X Money вже працює у США

Соцмережа X Ілона Маска запустила банківський сервіс X Money для всіх американських передплатників платних тарифів Premium та Premium+.

Віддають депозит частинами і продають колекторам погашений кредит: що робити

За червень у розділі «Відгуки» наші читачі залишили 303 нових повідомлень про свій досвід користування банківськими послугами. Із них зараховано та надіслано на розгляд фінустановам 69 скарг. Банки змогли знайти рішення лише у 29 випадках. Із якими проблемами довелося мати справу нашим читачам, та що радять юристи та банкіри, щоб уникнути їх у майбутньому, розповімо у свіжому огляді Народного рейтингу банків.