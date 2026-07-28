Ілон Маск відкрив власний банк: X Money вже працює у США

Соцмережа X Ілона Маска запустила банківський сервіс X Money для всіх американських передплатників платних тарифів Premium та Premium+. Про це пише Euronews.

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Що відомо

Запуск розширює доступ до продукту, який з кінця червня в тестовому режимі доступний обмеженій групі передплатників вищого рівня.

Сервіс X Money дозволяє зберігати кошти на депозитних рахунках, відправляти p2p-платежі, сплачувати рахунки, переказувати гроші банківським переказом та відправляти чеки поштою, не виходячи із додатка X.

Кошти розміщуються в Cross River Bank, кредитній організації з Нью-Джерсі, яку використовують кілька фінтех-додатків, та застраховані Федеральною корпорацією зі страхування депозитів (FDIC) на суму до 250 000 доларів.

Маск вже багато років каже, що хоче перетворити X на аналог китайського WeChat.

WeChat — єдиний додаток для обміну повідомленнями, онлайн-покупок та платежів — є одним із стовпів споживчих витрат у Китаї.

У публікації X Money йдеться, що за депозитами нараховуватиметься дохідність до 6% річних.

Це помітно вище приблизно 4−5% за найвигіднішими американськими високоприбутковими ощадними рахунками і значно вище за нульові ставки у великих традиційних банках.

За даними компанії, передплатники рівня Premium+ зможуть отримувати максимальну ставку безпосередньо, а користувачам рівня Premium доведеться виконати вимоги щодо прямого зарахування коштів на рахунок.

У Cross River назвали проект першою в США банківською платформою на базі соціальної мережі, яку страхує держава.

Запуск дає X можливість конкурувати з вже усталеними платіжними програмами на зразок Venmo від PayPal, Cash App від Block і SoFi, спираючись на багатомільйонну аудиторію сервісу.

Ще до запуску сервіс привернув увагу офіційних осіб у Вашингтоні.

У листі від 14 квітня сенатор-демократ Елізабет Уоррен, яка очолює банківський комітет Сенату, вимагає від Маска пояснити, яким чином X Money «генеруватиме дохід, достатній для виплати такої прибутковості».

Вона також нагадала про колишні заходи впливу FDIC щодо Cross River через його кредитну практику.