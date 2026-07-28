Золотий iPhone 17 Pro: де гаджет коштує вдвічі дорожче, ніж у США, і чому українські ціни не здивують Європу

Вартість нового iPhone 17 Pro із пам'яттю 256 ГБ у різних країнах світу може відрізнятися більш ніж удвічі. Такого висновку дійшли аналітики Deutsche Bank Research у дослідженні Mapping the World's Prices 2026 , яке охопило 41 ринок. Найдорожчою країною для купівлі смартфона стала Туреччина, тоді як серед європейських держав найвигіднішу ціну пропонує Швейцарія.

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У США iPhone 17 Pro коштує €1 012 (або $1 181). Дешевше його можна придбати лише в Японії — за €961 (або $1 121). Південна Корея зрівнялася зі США за рівнем цін.

Серед 21 європейської країни, включеної до дослідження, найнижча ціна зафіксована у Швейцарії — €1 187. Найдорожчим ринком стала Туреччина, де смартфон продається за €2 222. Друге місце в Європі посідає Угорщина — €1 565, що на €657 дешевше, ніж у Туреччині, але на €378 дорожче, ніж у Швейцарії.

Які країни пропонують найнижчі та найвищі ціни

Найдоступніші ціни серед проаналізованих ринків мають:

Японія — €961. США — €1 012. Південна Корея — €1 012.

Найдорожче iPhone 17 Pro коштує:

Туреччина — €2 222. Бразилія — €1 937. Єгипет — €1 605.

Серед п'яти найбільших економік Європи найнижчу ціну пропонує Велика Британія — €1 265 (£1 080). Далі розташувалися:

Німеччина — €1 293;

Іспанія — €1 312;

Франція — €1 323;

Італія — €1 332.

Чому різниця в цінах продовжує зростати

Аналітики пояснюють, що головними чинниками різниці залишаються податки, мита, валютні коливання та особливості національного регулювання.

Наприклад, у Швейцарії одна з найнижчих ставок ПДВ у Європі — 8,1%, що дозволяє утримувати найнижчу ціну на континенті. Натомість в Угорщині діє ПДВ у розмірі 27%, що істотно збільшує кінцеву вартість смартфона.

У Туреччині додатковим фактором стала система спеціальних податків. Навіть якщо покупець придбає iPhone у США, після повернення додому йому доведеться сплатити збір за реєстрацію IMEI у розмірі 54 258 турецьких лір (близько €1 006 або $1 147). Це лише на $34 менше, ніж коштує сам смартфон у США.

Порівняння з 2017 роком свідчить, що розрив між цінами у США та багатьох інших країнах продовжує збільшуватися. Якщо в Туреччині iPhone 7 був дорожчим за американську ціну на 47%, то для iPhone 17 Pro ця різниця вже становить 119%.

У Бразилії показник зріс із 37% до 91%.

У Європі найбільше збільшення цінового розриву за останнє десятиліття зафіксовано в Норвегії (21 відсотковий пункт), а також у Швеції, Фінляндії та Великій Британії (по 15 пунктів). Найменші зміни серед європейських країн відзначені у Греції, де різниця зросла лише на 7 пунктів.

На думку авторів дослідження, саме iPhone залишається одним із найкращих індикаторів того, як податкова, митна та валютна політика впливають на кінцеву ціну однакових товарів у різних країнах.

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Варто додати, що в Україні остання модель культового смартфону коштує в середньому €1130−1280, що відповідає середньоєвропейській ціні.