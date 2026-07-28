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28 липня 2026, 18:54

Золотий iPhone 17 Pro: де гаджет коштує вдвічі дорожче, ніж у США, і чому українські ціни не здивують Європу

Вартість нового iPhone 17 Pro із пам'яттю 256 ГБ у різних країнах світу може відрізнятися більш ніж удвічі. Такого висновку дійшли аналітики Deutsche Bank Research у дослідженні Mapping the World's Prices 2026, яке охопило 41 ринок. Найдорожчою країною для купівлі смартфона стала Туреччина, тоді як серед європейських держав найвигіднішу ціну пропонує Швейцарія.

Вартість нового iPhone 17 Pro із пам'яттю 256 ГБ у різних країнах світу може відрізнятися більш ніж удвічі.

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У США iPhone 17 Pro коштує €1 012 (або $1 181). Дешевше його можна придбати лише в Японії — за €961 (або $1 121). Південна Корея зрівнялася зі США за рівнем цін.

Серед 21 європейської країни, включеної до дослідження, найнижча ціна зафіксована у Швейцарії — €1 187. Найдорожчим ринком стала Туреччина, де смартфон продається за €2 222. Друге місце в Європі посідає Угорщина — €1 565, що на €657 дешевше, ніж у Туреччині, але на €378 дорожче, ніж у Швейцарії.

Які країни пропонують найнижчі та найвищі ціни

Найдоступніші ціни серед проаналізованих ринків мають:

  1. Японія — €961.
  2. США — €1 012.
  3. Південна Корея — €1 012.

Найдорожче iPhone 17 Pro коштує:

  1. Туреччина — €2 222.
  2. Бразилія — €1 937.
  3. Єгипет — €1 605.

Серед п'яти найбільших економік Європи найнижчу ціну пропонує Велика Британія — €1 265 (£1 080). Далі розташувалися:

  • Німеччина — €1 293;
  • Іспанія — €1 312;
  • Франція — €1 323;
  • Італія — €1 332.

Чому різниця в цінах продовжує зростати

Аналітики пояснюють, що головними чинниками різниці залишаються податки, мита, валютні коливання та особливості національного регулювання.

Наприклад, у Швейцарії одна з найнижчих ставок ПДВ у Європі — 8,1%, що дозволяє утримувати найнижчу ціну на континенті. Натомість в Угорщині діє ПДВ у розмірі 27%, що істотно збільшує кінцеву вартість смартфона.

У Туреччині додатковим фактором стала система спеціальних податків. Навіть якщо покупець придбає iPhone у США, після повернення додому йому доведеться сплатити збір за реєстрацію IMEI у розмірі 54 258 турецьких лір (близько €1 006 або $1 147). Це лише на $34 менше, ніж коштує сам смартфон у США.

Порівняння з 2017 роком свідчить, що розрив між цінами у США та багатьох інших країнах продовжує збільшуватися. Якщо в Туреччині iPhone 7 був дорожчим за американську ціну на 47%, то для iPhone 17 Pro ця різниця вже становить 119%.

У Бразилії показник зріс із 37% до 91%.

У Європі найбільше збільшення цінового розриву за останнє десятиліття зафіксовано в Норвегії (21 відсотковий пункт), а також у Швеції, Фінляндії та Великій Британії (по 15 пунктів). Найменші зміни серед європейських країн відзначені у Греції, де різниця зросла лише на 7 пунктів.

На думку авторів дослідження, саме iPhone залишається одним із найкращих індикаторів того, як податкова, митна та валютна політика впливають на кінцеву ціну однакових товарів у різних країнах.

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Варто додати, що в Україні остання модель культового смартфону коштує в середньому €1130−1280, що відповідає середньоєвропейській ціні.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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