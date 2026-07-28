PEP стало майже вдвічі більше, але банки дедалі рідше вважають їх ризиковими — депутатка

За останні два з половиною роки частка самих PEP, яких банки відносять до категорії високого ризику, зменшилася з 57,1% до 33,9%. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на дані НБУ .

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Що каже статистика

Натомість частка тих, кому після індивідуальної оцінки визначають низький рівень ризику, зросла з 14,4% до 40%.

Аналогічна тенденція спостерігається і щодо членів сімей PEP та пов'язаних із ними осіб: частка клієнтів із високим ризиком скоротилася з 52,2% до 32,4%, тоді як низький ризик зріс із 19,5% до 43,1%.

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При цьому кількість самих PEP зросла. За останні два з половиною роки кількість PEP, членів їхніх сімей та пов'язаних осіб, яких банки ідентифікують під час фінансового моніторингу, зросла з 65,3 тис. до 122,7 тис.

«А це означає, що банківська система сьогодні працює із значно більшою кількістю PEP, ніж два з половиною роки тому. І попри це частка тих, кого ідентифікують як клієнтів високого ризику не зросла, а різко зменшилася. І пов'язано це з тим, що банки дедалі активніше застосовують ризик-орієнтований підхід. Тобто оцінюють не лише сам статус PEP, а й реальні ризики конкретного клієнта, його фінансову поведінку та операції», — підсумувала Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у межах нової програми з МВФ Україна взяла на себе низку зобов'язань у сфері AML/CFT (протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму). Вони зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику, який є частиною програми з МВФ.

Раніше НБУ наголосив, що банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (politically exposed person, PEP), відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінансових послуг.