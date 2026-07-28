До закриття міжбанку у вівторок, 28 липня, курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
28 липня 2026, 17:47
Долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 28 липня
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Закриття 28 липня
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Зміни
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44,87/44,90
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44,97/45,00
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10/10
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51,02/51,04
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51,15/51,16
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13/12
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,63−45,13 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,43 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00−44,98, євро — 51,20−51,33 грн.
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Джерело: Мінфін
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