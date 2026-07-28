Мінфін залучив від розміщення ОВДП 9,4 млрд грн

Міністерство фінансів 28 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,44 млрд грн, що на 3,28 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6,16 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2 млрд грн під 15,15% (с/з 15,13%) з погашенням 21 липня 2027 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,15%, середньозважений — 15,14%);

2,09 млрд грн під 15,53% (с/з 15,46%) з погашенням 26 квітня 2028 року (минулого тижня рівень дохідності був 15,55%, середньозважений — 15,51%);

5,35 млрд грн під 16,49% (с/з 16,44%) з погашенням 25 квітня 2029 року (первинне розміщення).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.