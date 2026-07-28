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28 липня 2026, 18:31

З 1 серпня зросте тариф на передачу електроенергії для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення підвищити з 1 серпня 2026 року тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії для бізнесу.

З 1 серпня зросте тариф на передачу електроенергії для бізнесу
Фото: pixabay

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Якими будуть нові тарифи

  • Для більшості користувачів системи передачі тариф зросте на 25% — до 928,45 грн за МВт·год (без ПДВ).
  • Для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф збільшиться на 50% — до 563,26 грн за МВт·год (без ПДВ).

До структури тарифу також включили окрему складову на виконання спеціальних обов'язків із підтримки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Вона становитиме 365,19 грн за МВт·год.

Загальний обсяг передачі електроенергії, який заклали в розрахунок, — 89,55 млн мегават-годин.

Чи зміниться тариф для населення

У НКРЕКП наголосили, що перегляд тарифу не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів.

Йдеться про тариф на передачу електроенергії магістральними мережами, який сплачують постачальники та великі споживачі. Для населення чинний тариф на електроенергію залишається без змін.

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Чому НКРЕКП підвищила тариф

Регулятор пояснив перегляд тарифу кількома чинниками:

  • зростанням курсу валют, що збільшило фінансове навантаження на Укренерго, зокрема під час розрахунків із виробниками «зеленої» електроенергії;
  • скороченням обсягів передачі електроенергії;
  • підвищенням витрат на закупівлю електроенергії після лібералізації граничних цін (прайскепів).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні продовжується перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Після передачі повноважень щодо встановлення цін від НКРЕКП до органів місцевого самоврядування громади самостійно визначають вартість послуг. У частині міст нові тарифи вже діють, а з 1 серпня чергове підвищення очікує на споживачів окремих громад.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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