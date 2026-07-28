Компанія Ferrexpo повністю зупинила морський експорт і може збанкрутувати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 липня 2026, 19:10

Компанія Ferrexpo повністю зупинила морський експорт і може збанкрутувати

Українська гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово втратила можливість експортувати продукцію морем після російської атаки на одне зі своїх суден у Чорному морі. Про це компанія повідомила на Лондонській фондовій біржі 28 липня.

Українська гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово втратила можливість експортувати продукцію морем після російської атаки на одне зі своїх суден у Чорному морі.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Під час удару було пошкоджено судно з 55 тис. тонн залізорудних окатків на борту. Один із членів екіпажу загинув.

Ferrexpo пояснює: через систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру та цивільні судна судновласники масово скасовують рейси. В заяві наголошується, що в найближчій перспективі компанія не розраховує відновити морське сполучення.

Читайте також: Зерновий експорт під загрозою: судновласники масово відмовляються від українських портів

Фінансова ситуація в Ferrexpo наразі критична

Наявних коштів компанії вистачить лише до кінця серпня 2026 року. Наразі компанія має близько 189 тис. тонн готової продукції, готової до відправки. З них 55 тис. тонн застрягли на пошкодженому судні, ще близько 90 тис. тонн лежать на складах. Вартість цього запасу оцінюється приблизно у $20 млн.

Компанія також змушена відкласти плани щодо нарощування поставок високоякісних DR-окатків покупцям із країн Близького Сходу через чорноморські порти: саме цей напрямок мав стати ключовим у другій половині 2026 року.

Рада директорів разом із фінансовими радниками продовжує шукати щонайменше $100 млн нового капіталу. Про ці плани компанія оголошувала ще у квітні, але залучити фінансування поки що не вдається. Тоді ж Ferrexpo попереджала: без додаткового капіталу вона, ймовірно, буде змушена розпочати процедуру неплатоспроможності.

Читайте також: Зупинка портів б'є не лише по зерну, а є загрозою для всієї економіки

Ferrexpo — одна з найбільших залізорудних компаній України. Їй належать Полтавський, Єристівський і Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати.

Акції компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером є бізнесмен Костянтин Жеваго.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами