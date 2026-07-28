Компанія Ferrexpo повністю зупинила морський експорт і може збанкрутувати

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Під час удару було пошкоджено судно з 55 тис. тонн залізорудних окатків на борту. Один із членів екіпажу загинув.

Ferrexpo пояснює: через систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру та цивільні судна судновласники масово скасовують рейси. В заяві наголошується, що в найближчій перспективі компанія не розраховує відновити морське сполучення.

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Фінансова ситуація в Ferrexpo наразі критична

Наявних коштів компанії вистачить лише до кінця серпня 2026 року. Наразі компанія має близько 189 тис. тонн готової продукції, готової до відправки. З них 55 тис. тонн застрягли на пошкодженому судні, ще близько 90 тис. тонн лежать на складах. Вартість цього запасу оцінюється приблизно у $20 млн.

Компанія також змушена відкласти плани щодо нарощування поставок високоякісних DR-окатків покупцям із країн Близького Сходу через чорноморські порти: саме цей напрямок мав стати ключовим у другій половині 2026 року.

Рада директорів разом із фінансовими радниками продовжує шукати щонайменше $100 млн нового капіталу. Про ці плани компанія оголошувала ще у квітні, але залучити фінансування поки що не вдається. Тоді ж Ferrexpo попереджала: без додаткового капіталу вона, ймовірно, буде змушена розпочати процедуру неплатоспроможності.

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Ferrexpo — одна з найбільших залізорудних компаній України. Їй належать Полтавський, Єристівський і Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати.

Акції компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером є бізнесмен Костянтин Жеваго.