Українці в США можуть втратити дозволи на роботу: що відбувається з TPS

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На думку колишнього посла України у США Валерія Чалого, без втручання суду багато людей могли втратити можливість легально працювати вже з 22 липня 2026 року.

Однак Федеральний окружний суд штату Массачусетс тимчасово призупинив дію нових правил. Як зазначаєвидання Nova Ukraine, судове рішення дозволило зберегти чинність дозволів на працевлаштування до остаточного розгляду справи.

Остаточний вердикт очікується до 5 серпня.

Що потрібно знати українцям із TPS

Статус TPS дає іноземцям можливість законно перебувати у США та отримувати дозвіл на роботу. Для українців ця програма діє до 19 жовтня 2026 року.

Подальша доля статусу залежить від рішення Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS). За американськими правилами, відомство має оголосити про продовження або завершення програми не пізніше ніж за 60 днів до закінчення її строку — приблизно до 20 серпня.

Якщо DHS не ухвалить рішення вчасно, TPS буде автоматично продовжено ще на шість місяців. У разі позитивного рішення програму можуть продовжити на 12 або 18 місяців.

Українцям також варто враховувати фінансові витрати під час оформлення документів:

Первинна заява на отримання статусу TPS коштує 510 доларів. Оформлення дозволу на працевлаштування EAD коштує 1030 доларів, хоча для деяких категорій заявників діє знижена ставка 560 доларів.

Водночас ситуація з дозволами на роботу залишається невизначеною через судовий процес. Національний альянс TPS та організації, які підтримують мігрантів, закликають роботодавців не звільняти працівників із TPS до остаточного рішення суду.

Для українців у США це питання має особливе значення, адже TPS є не лише захистом від депортації, а й можливістю працювати, орендувати житло та забезпечувати себе без необхідності повертатися в Україну під час війни.