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28 липня 2026, 11:07

МВФ прогнозує безробіття в Україні на рівні 11,3% у 2027 році

За прогнозом МВФ, рівень безробіття в Україні у 2027 році очікується на рівні 11,3% (проти 11,6% у 2025 році та 10,2% у 2026 році). Про це пише голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

За прогнозом МВФ, рівень безробіття в Україні у 2027 році очікується на рівні 11,3% (проти 11,6% у 2025 році та 10,2% у 2026 році).

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Скільки безробітних в Україні

На кінець червня 2026 року в Україні було зареєстровано 93,1 тис. безробітних, що на 2,2% менше, ніж рік тому, а також — на 1,3% менше, ніж у травні.

Загалом протягом першого півріччя статус безробітного мали 220,6 тис. людей — на 2,8% менше, ніж за аналогічний період торік.

«Але тут важливе уточнення: МВФ оцінює безробіття в країні загалом за методологією Міжнародної організації праці, а поточна статистика охоплює лише людей, які офіційно зареєструвалися як безробітні. Тому зменшення кількості зареєстрованих безробітних ще не означає, що стільки ж людей знайшли роботу: статус може бути припинений, наприклад, через вступ на навчання, призначення пенсії або за заявою самої людини.

Читайте також: МВФ змінив прогноз для України: що буде з ВВП, інфляцією та держборгом

Водночас на ринку праці зберігається значний дисбаланс. На кінець червня у базі Держслужби зайнятості було 63,2 тис. вакансій — приблизно 2 на кожних 3-х зареєстрованих безробітних. Але роботодавці й далі відчувають дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих. Навички шукачів роботи не завжди відповідають вимогам вакансій2″, — зазначив Гетманцев.

Що в регіонах?

Як зазначає Гетманцев, регіональна динаміка також різниться.

Порівняно з червнем-2025 кількість зареєстрованих безробітних помітно зросла в Івано-Франківській (+19,4%), Тернопільській (+16,2%), Чернівецькій (+12%), Львівській (+10%) та Волинській (+7,2%) областях. Натомість у Рівненській області показник скоротився на 9,1%, Полтавській — на 6,9%, Київській — на 4,6%. На таку різницю можуть впливати переміщення людей між регіонами, структура місцевої економіки та попит роботодавців.

Читайте також:Зарплати до 150 тисяч гривень і дефіцит кадрів: кого зараз шукають роботодавці в Україні

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«Отже, завдання держави сьогодні — скоротити розрив між навичками людей і потребами бізнесу. Держзамовлення на підготовку фахівців і програми перенавчання мають формуватися відповідно до реального попиту в регіонах та економіці загалом. Проте лише підготовки або перепідготовки недостатньо. Людям потрібні робочі місця, а бізнесу — ресурси для розширення. Забезпечити доступні кредити, чесну конкуренцію та зрозумілі правила найму — важливий спосіб конвертувати навички людей у реальне зростання ВВП», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+45
bosyak
bosyak
28 липня 2026, 12:30
#
Спотворена статистика веде до хибних висновків держави… Що в свою чергу лише збільшує декларації та прожекти чиновників.
+
+15
ccc2013
ccc2013
28 липня 2026, 13:07
#
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