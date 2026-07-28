НБУ ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену загиблим і закатованим у російському полоні (фото)

Національний банк України із 28 липня 2026 рок ввів у обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень — «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні». Вона присвячена військовим і цивільним, які загинули в російському полоні або стали жертвами катувань під час збройної агресії рф. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, монета покликана зберегти пам'ять про військових і цивільних, чиї життя забрав російський полон, а також нагадати про злочини, вчинені проти українського народу.

Дизайн

Обігова пам’ятна монета «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні» має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети відповідає дизайну обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі монети зображено ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. Його частини переходять у силуети птахів, які уособлюють незламність духу, героїзм і вічну пам'ять про загиблих. По колу розміщено напис «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні».

Художник реверсу монети — Микола Коваленко, художник аверсу — Володимир Дем’яненко. Скульптор — Володимир Дем’яненко.

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Обіг

Монета є законним платіжним засобом на території України та прийматиметься до оплати за номіналом 10 гривень.

Національний банк поступово введе в готівковий обіг 2 млн таких монет. Їх отримають банки та компанії, що займаються обробленням готівки, для подальшої видачі клієнтам.