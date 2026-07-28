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28 липня 2026, 18:20

НКРЕКП перевірятиме, чи законно громади встановлюють тарифи на воду

НКРЕКП готує новий порядок контролю за тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюють органи місцевого самоврядування. Проєкт документа передбачає, що регулятор зможе перевіряти рішення громад і оцінювати, чи відповідають затверджені тарифи вимогам законодавства.

НКРЕКП готує новий порядок контролю за тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюють органи місцевого самоврядування.

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Потреба в такому механізмі виникла після передачі повноважень зі встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення органам місцевого самоврядування. Тепер саме вони ухвалюють рішення щодо вартості послуг для мешканців, однак ці рішення мають відповідати встановленим правилам розрахунку.

Перевірки проводитимуть як у плановому, так і в позаплановому порядку. При цьому НКРЕКП не планує виїжджати до органів місцевого самоврядування — аналіз здійснюватиметься за документами, розрахунками, поясненнями та іншими матеріалами, які використовувалися під час формування тарифу.

Читайте також: Тарифи на воду знову переглядають: у деяких містах кубометр коштуватиме понад 100 грн

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Під час контрольних заходів регулятор перевірятиме:

  • дотримання процедури ухвалення рішень щодо тарифів;
  • відповідність проведених розрахунків вимогам законодавства;
  • обґрунтованість витрат, включених до структури тарифу;
  • наявність повного пакета документів, на підставі яких встановлювалися ціни.

У НКРЕКП зазначають, що новий порядок має допомогти забезпечити єдиний підхід до перевірки тарифних рішень та підвищити контроль за тим, як формується вартість комунальних послуг.

Нагадаємо, після зміни системи регулювання тарифи на воду в окремих містах почали переглядати органи місцевого самоврядування. У низці громад ціни на централізоване водопостачання та водовідведення суттєво зросли, що викликало питання щодо обґрунтованості таких підвищень. Новий механізм контролю має дати НКРЕКП можливість перевіряти, чи були такі рішення прийняті з дотриманням встановлених правил.

Читайте також: Чому тарифи на воду різні в кожному місті: пояснення комунальників

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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