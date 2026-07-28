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28 липня 2026, 19:48

Поліція викрила шахраїв, які під виглядом криптоінвестицій ошукали майже тисячу українців на $1,1 млн

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ошукала майже тисячу українців на понад $1,1 млн. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Поліція викрила шахраїв, які під виглядом криптоінвестицій ошукали майже тисячу українців на $1,1 млн

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Слідчі встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим. Серед них — пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі, які втратили власні заощадження, а подекуди й оформлювали кредити, щоб переказати гроші шахраям.

Як працювала схема

За даними поліції, фігуранти діяли під виглядом «Української фінансової академії» та рекламували в Facebook і Instagram курси з інвестування у криптовалюту, обіцяючи швидкий прибуток і підтримку «досвідчених трейдерів».

Після того як люди залишали заявки, менеджери з'ясовували їхнє матеріальне становище та переконували інвестувати кошти. Гроші потерпілі переказували на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а на спеціально створеній платформі їм демонстрували фіктивний прибуток.

Щоб посилити довіру, окремим клієнтам дозволяли вивести невеликі суми. Коли люди намагалися повернути свої гроші, рахунки блокували, а за їх «розблокування» вимагали нові платежі нібито за комісії чи поповнення резервного фонду.

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У злочинній організації кожен виконував свою роль. Одні відповідали за рекламу та залучення людей, інші спілкувалися з потерпілими й переконували їх переказувати гроші. Двоє співорганізаторів керували діяльністю організації, підбирали учасників, розподіляли між ними ролі та отримані кошти.

Учасники схеми свідомо обирали жертв, які перебували у найскладніших життєвих обставинах. Зокрема, онкохвора жінка переказала їм близько пів мільйона гривень, які могла витратити на лікування.

Після того як люди втрачали власні заощадження, їх переконували оформлювати кредити або переказувати сімейні накопичення, відкладені на придбання житла.

Для залучення нових клієнтів учасники організації використовували самих потерпілих. Одну з жінок переконали записати позитивний відеовідгук, поки на платформі ще демонстрували фіктивний прибуток. Вона не підозрювала, що цей запис надалі використають для обману інших людей.

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Обшуки та відповідальність

Причетність підозрюваних до злочинної діяльності підтверджують результати десятків обшуків, проведених у Харківській та Дніпропетровській областях.

Слідчі поліції повідомили чотирьом затриманим про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, — за ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі та кіберполіцейські встановлюють інших учасників злочинної організації й повне коло потерпілих. Досудове розслідування триває.

Якщо ви постраждали від діяльності так званої «Української фінансової академії» або переказували кошти за вказівками її представників, зверніться до поліції за номером: +380 99 696 61 57.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
28 липня 2026, 19:55
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Це не шахраї - це санітари суспільства — лікують тупих і жадібних!
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