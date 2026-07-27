Головне за 27 липня
Головне за понеділок: платіжний та криптовалютний ринок України, зупинка портів та обмін інформацією між банками та державою
Академія Мінфін продовжила акцію до Дня народження: встигніть забрати свій подарунок
Акцію «Секретне сховище подарунків» продовжено ще на день. Нагадуємо, як ви можете забрати свій подарунок від Академії Мінфін.
Банкам дають «зелене світло» для обміну інформацією з державою
Egmont Group, глобальне об'єднання підрозділів фінансової розвідки, пропонує активніше використовувати публічно-приватні партнерства для боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та транскордонними фінансовими злочинами.
55 учасників і мільярдні доходи: як влаштований платіжний ринок України
Платіжний ринок України об'єднує 55 учасників — від державних систем розрахунків до міжнародних карткових операторів і невеликих ІТ-компаній, які обслуговують платежі «за лаштунками». Аналітики R&D центру YouControl дослідили Реєстр платіжної інфраструктури і з'ясували, хто насправді стоїть за цими компаніями та скільки вони заробляють.
Закон є, контролю бракує: як FATF оцінила крипторегулювання України
FATF, міжнародна організація, яка встановлює глобальні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, оприлюднила черговий звіт щодо регулювання віртуальних активів. Україну внесено до переліку 30 юрисдикцій із найбільшим обсягом володіння або використання криптовалют у світі. Це означає, що український ринок FATF вважає достатньо значущим, щоб оцінювати його окремо.
Зупинка портів б'є не лише по зерну, а є загрозою для всієї економіки
Зупинка роботи морських портів через російські атаки загрожує не лише експорту зерна, а й імпорту пального, добрив і сировини для української промисловості.
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