Головне за понеділок: платіжний та криптовалютний ринок України, зупинка портів та обмін інформацією між банками та державою

Академія Мінфін продовжила акцію до Дня народження: встигніть забрати свій подарунок

Акцію «Секретне сховище подарунків» продовжено ще на день. Нагадуємо, як ви можете забрати свій подарунок від Академії Мінфін.

Банкам дають «зелене світло» для обміну інформацією з державою

Egmont Group, глобальне об'єднання підрозділів фінансової розвідки, пропонує активніше використовувати публічно-приватні партнерства для боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та транскордонними фінансовими злочинами.

55 учасників і мільярдні доходи: як влаштований платіжний ринок України

Платіжний ринок України об'єднує 55 учасників — від державних систем розрахунків до міжнародних карткових операторів і невеликих ІТ-компаній, які обслуговують платежі «за лаштунками». Аналітики R&D центру YouControl дослідили Реєстр платіжної інфраструктури і з'ясували, хто насправді стоїть за цими компаніями та скільки вони заробляють.

Закон є, контролю бракує: як FATF оцінила крипторегулювання України

FATF, міжнародна організація, яка встановлює глобальні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, оприлюднила черговий звіт щодо регулювання віртуальних активів. Україну внесено до переліку 30 юрисдикцій із найбільшим обсягом володіння або використання криптовалют у світі. Це означає, що український ринок FATF вважає достатньо значущим, щоб оцінювати його окремо.

Зупинка портів б'є не лише по зерну, а є загрозою для всієї економіки

Зупинка роботи морських портів через російські атаки загрожує не лише експорту зерна, а й імпорту пального, добрив і сировини для української промисловості.