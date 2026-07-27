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27 липня 2026, 20:00

Головне за понеділок: платіжний та криптовалютний ринок України, зупинка портів та обмін інформацією між банками та державою

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Джерело: Мінфін
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