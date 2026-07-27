Приватбанк підбив підсумки півріччя: рекордний прибуток та зростання кредитування

У своєму офіційному пресрелізі Приватбанк повідомив про підсумки першого півріччя 2026 року, за якими фінансова установа зберегла лідерські позиції та продемонструвала стабільне зростання попри складні умови.

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Прибуток до оподаткування сягнув 49,5 млрд грн, що на 7,6% перевищує результати аналогічного періоду торік. Сума податку на прибуток зросла більш ніж удвічі, а чистий прибуток після виплат склав 24,6 млрд грн. Крім того, у другому кварталі банк перерахував до бюджету 20,36 млрд грн дивідендів за результатами минулого року.

Голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт зазначив, що фінансові результати дозволяють банку залишатися драйвером економічного відновлення через кредитування та розвивати соціальні ініціативи. Серед ключових напрямків роботи банку у звітному періоді виділяються:

Модернізація відділень. Станом на кінець другого кварталу вже 88 відділень повністю адаптовано до норм підвищеної доступності та безбар'єрності; Соціальна та благодійна діяльність. Протягом першого півріччя на благодійність спрямовано 357,88 млн грн; Волонтерські досягнення. Корпоративне волонтерство команди дозволило встановити два національні рекорди — за кількістю залучених волонтерів та кількістю дітей, охоплених освітніми проєктами.

Фінансова стійкість установи спирається на довіру клієнтів: обсяг коштів на їхніх рахунках з початку року збільшився на 7,3%. Залучені ресурси банк спрямовує на підтримку української економіки, яка адаптується до викликів війни та долає наслідки блекаутів і руйнувань інфраструктури.

За останній рік загальний кредитний портфель банку зріс майже на 45%, фінансування бізнесу збільшилося приблизно вдвічі, а чистий кредитний портфель перевищив 188 млрд грн.

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