Зупинка портів б'є не лише по зерну, а є загрозою для всієї економіки — Ірина Коссе

Зупинка роботи морських портів через російські атаки загрожує не лише експорту зерна, а й імпорту пального, добрив і сировини для української промисловості. Про це розповіла провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Ірина Коссе.

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Російські удари по портовій інфраструктурі Одеської області останніми днями зробили морське судноплавство значно небезпечнішим. Частина судновласників призупинила заходи до українських портів, а з 22 липня морським коридором не пройшло жодне судно. Особливо критично це виглядає на тлі жнив, коли експорт аграрної продукції традиційно зростає.

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Як зазначає Ірина Коссе, море залишається ключовим маршрутом для зовнішньої торгівлі України. Саме морем перевозиться близько двох третин українського експорту за тоннажем і майже половина — за вартістю. Йдеться приблизно про 19 млрд доларів експорту та майже 9 млрд доларів імпорту щороку.

«Замінити цей канал не можна. Його можна лише частково розвантажити на інші маршрути», — наголошує економістка.

Найскладніше переорієнтувати сировинні вантажі. Це передусім зерно та залізна руда, які формують більшу частину морського експорту за обсягами. Якщо дорожчі товари ще можна перевозити альтернативними маршрутами, то для дешевої сировини збільшення логістичних витрат часто робить експорт економічно невигідним.

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Чому залізниця та Дунай не можуть повністю замінити море

За словами Коссе, альтернативні маршрути існують, однак кожен із них має свої обмеження.

Залізниця вже працює майже на межі можливостей на окремих напрямках, хоча частина прикордонних переходів ще має резерв для збільшення перевезень. Дунайські порти після різкого зростання вантажообігу у попередні роки можуть частково прийняти додаткові вантажі, однак їхній потенціал обмежується глибиною фарватеру, можливостями річкового флоту та пропускною здатністю каналу Суліна в Румунії. Автомобільні перевезення залишаються найдорожчим способом доставки великих партій зерна.

«Усі альтернативні маршрути дорожчі за море», — підкреслює Ірина Коссе.

Проблема стосується не лише експорту. Через морські порти в Україну надходять пальне, вугілля для металургії та енергетики, а також добрива. Будь-які перебої з імпортом можуть позначитися на роботі українських підприємств і собівартості продукції.

На цьому тлі «Укрзалізниця» вже збирає від експортерів інформацію про пріоритетні напрямки перевезень, а бізнес виступає за переговори із сусідніми країнами щодо покращення логістики, зокрема через Молдову.

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На думку експертки, розвиток залізничних переходів, перевантажувальних терміналів і дунайського транспортного вузла має залишатися стратегічним завданням навіть тоді, коли морські порти працюють без обмежень.