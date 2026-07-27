До закриття міжбанку в понеділок, 27 липня, курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та продажу, євро впало на 7 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
27 липня 2026, 17:35
Долар зріс у купівлі та продажу на міжбанку
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Відкриття 27 липня
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Закриття 27 липня
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Зміни
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44,81/44,84
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44,87/44,90
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6/6
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51,12/51,15
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51,05/51,06
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7/9
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,57−45,06 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,44 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−44,95, євро — 51,25−51,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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