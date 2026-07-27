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27 липня 2026, 19:02

Зарплати до 150 тисяч гривень і дефіцит кадрів: кого зараз шукають роботодавці в Україні

Український ринок праці за час повномасштабної війни суттєво змінився. Роботодавці зараз змушені конкурувати за працівників, підвищувати зарплати та пропонувати додаткові бонуси. Про це в інтерв'ю розповіла директорка департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Вікторія Васильєва.

Український ринок праці за час повномасштабної війни суттєво змінився.

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За її словами, головна проблема сьогодні — не відсутність людей, а нестача кваліфікованих спеціалістів.

«Якщо раніше роботодавець дозволяв собі вибирати серед кандидатів найкращого, то сьогодні борються за кожного фахівця: переглядають заробітні плати та соцпакети, пропонують медичне страхування, оренду житла й проїзд до роботи й назад», — зазначила вона.

За словами представниці служби зайнятості, щодня система опрацьовує близько 1,5 тисячі вакансій. Водночас бізнес часто не може закрити потреби в кадрах через мобілізацію, міграцію та внутрішнє переміщення людей.

Водії, будівельники та медики стали одними з найбільш затребуваних

Найбільший попит зараз мають робітничі професії та спеціальності, які необхідні для підтримки економіки й майбутнього відновлення країни.

Серед лідерів за кількістю вакансій — водії, особливо міжнародних перевезень. У деяких регіонах дефіцит таких фахівців сягає 30−40%. Також роботодавці активно шукають будівельників: мулярів, покрівельників, електрозварників, токарів та інженерів-проєктувальників.

За окремими професіями зарплати вже значно перевищують середні показники. Водії-міжнародники можуть отримувати від 100 до 150 тисяч гривень, а медичні працівники, зокрема реабілітологи та психологи, також стали більш затребуваними через наслідки війни.

«Заробітна плата в 30 тисяч гривень — це не новина на українському ринку. За певними професіями це взагалі стартовий рівень», — сказала Васильєва.

Вона додала, що високі зарплати пропонують також у сфері кібербезпеки та аналітики даних.

А у державних медичних закладах оплата праці окремих спеціалістів може становити 40−50 тисяч гривень, тоді як у приватній стоматології доходи можуть бути значно вищими.

Чому роботодавці дедалі частіше звертають увагу на людей 50+

Ще одна тенденція ринку праці — зростання ролі кандидатів старшого віку. Через демографічні зміни та виїзд молоді за кордон компанії все частіше розглядають працівників із великим досвідом.

Для підтримки таких кандидатів Державний центр зайнятості реалізує програму «Досвід має значення», яка допомагає людям 50+ оновити навички, підготувати резюме та адаптуватися до сучасних вимог.

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За словами Васильєвої, головна перешкода для багатьох людей старшого віку — власна невпевненість.

«Це відчуття, ніби вони вже „застарі“ чи начебто на щось неспроможні. Насправді багато роботодавців цінують таких кандидатів за стабільність, відповідальність і досвід», — пояснила вона.

Проте для успішного пошуку роботи потрібно оновлювати навички, зокрема цифрові. У центрах зайнятості вже доступне навчання, яке включає опанування сучасних технологій та роботи зі штучним інтелектом.

Васильєва радить шукачам роботи не зосереджуватися лише на дипломах, а показувати конкретні вміння та результати.

«Ринок праці — це не про дипломи, а про навички», — заспокоїла вона.

За її прогнозом, у найближчі роки найбільший попит збережеться на будівельників, фахівців із розмінування, а також спеціалістів цифрових напрямів, адже Україні знадобляться кадри для відновлення та технологічного розвитку.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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