До програми «Національний кешбек» долучилися ще два банки

До державної програми «Національний кешбек» долучилися ще два банки — Alliance bank та KredoBank. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Як змінилася кількість банків

Загальна кількість банків-учасників програми зросла до 22. Розширення мережі партнерів робить «Національний кешбек» доступнішим для користувачів у різних регіонах України та дозволяє обрати банк, яким вони вже користуються щодня.

За останні два місяці кількість користувачів програми збільшилася майже на пів мільйона людей. Таким чином, вже понад 5 млн українців отримують щомісяця виплати «Національного кешбеку».

Користувачам програми нараховується компенсація за купівлю товарів українського виробництва за диференційованою моделлю — 15% або 5%.

Максимальна сума кешбеку — 3000 грн.

Загалом у програмі вже зареєстровано понад 422 тисячі товарів від більше 2 тисяч українських виробників, а також майже півтори тисячі торгових мереж та окремих магазинів по всій країні.

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На що можна витратити кошти

Накопичені кошти можна витратити на оплату комунальних або поштових послуг, купити продукти харчування, ліки чи книжки українського виробництва. А також можна спрямувати на благодійність, зокрема на донати для ЗСУ.

Перелік крамниць, де можна купити продукти українського виробництва за кешбек, дивіться на порталі Зроблено в Україні.

Нагадаємо

Кошти, накопичені у попередньому циклі «Національного кешбеку», зокрема кешбек на пальне та «Зимова підтримка», доступні для використання до 31 липня 2026 року включно. Після цього невикористаний залишок повернеться до державного бюджету, а програма продовжить працювати у звичному режимі.