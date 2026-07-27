Академія Мінфін продовжила акцію до Дня народження: встигніть забрати свій подарунок

Акцію «Секретне сховище подарунків» продовжено ще на день. Нагадуємо, як ви можете забрати свій подарунок від Академії Мінфін.

Усередині Секретного сховища — три коробки з подарунками, які Академія Мінфін підготувала для вас із нагоди свого свята. Оберіть коробку та миттєво дізнайтесь, що ви виграли:

промокод -30% на будь-який курс;

промокод -40% на будь-який курс;

промокод -50% на будь-який курс;

безкоштовний навчальний курс;

безкоштовний воркшоп у записі.

Довіртеся інтуїції під час вибору коробки, адже маєте лише одну спробу.

Як отримати подарунок

Для цього потрібно виконати кілька простих дій:

1. Перейдіть на сайт акції та заповніть коротку форму для участі.

2. Натисніть кнопку «Вибрати подарунок»

3. Виберіть одну із трьох подарункових коробок та дізнайтесь, що ви виграли.

4. Скопіюйте свій промокод або назву виграного курсу.

5. Напишіть нашому Відділу турботи в Telegram, вкажіть промокод і курс, який бажаєте пройти — менеджер відповість на ваші запитання та надасть доступ.

ОБРАТИ ПОДАРУНОК

Як використати виграш

1. Період оплати. Учасники можуть використати виграну знижку для оплати будь-якого курсу Академії Мінфін до 31 липня 2026 року включно.

2. Використання промокоду. Сума знижки, яку виграли (30%, 40%, 50% або 100%), буде відрахована від повної вартості курсу під час оформлення покупки. Повна вартість курсів зазначена на сайті Академії Мінфін

3. Поєднання знижок. Отримана знижка чи виграш не сумується з іншими акційними пропозиціями, промокодами або знижками Академії Мінфін.

Переходьте за посиланням та отримайте подарунок прямо зараз.

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Про Академію Мінфін

Академія Мінфін — це освітній проєкт сайту «Мінфін», що допомагає українцям розібратися в популярних інструментах інвестування, навчитися захищати й зберігати свої гроші, впевнено ухвалювати фінансові рішення навіть під час війни.

В Академії ви можете пройти індивідуальне навчання або замовити корпоративне навчання для своєї команди. Усі програми побудовано на практичних кейсах та експертизі спікерів — інвесторів-практиків з багаторічним досвідом.

87% студентів Академії роблять свою першу інвестицію вже під час навчання. Ця можливість доступна й вам.

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