Україна серед найбільших крипторинків світу: що FATF побачила у регулюванні

FATF, міжнародна організація, яка встановлює глобальні стандарти у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, оприлюднила черговий звіт щодо регулювання віртуальних активів. Україну внесено до переліку 30 юрисдикцій із найбільшим обсягом володіння або використання криптовалют у світі. Це означає, що український ринок FATF вважає достатньо значущим, щоб оцінювати його окремо. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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У звіті зафіксовано певний прогрес України. Зокрема, йдеться про імплементацію Travel Rule — вимоги, за якою провайдери послуг із віртуальними активами мають передавати інформацію про відправника та отримувача криптопереказу.

Де залишаються проблеми

Попри прогрес, FATF вказує на низку слабких місць у регулюванні українського крипторинку.

По-перше, законодавство про ліцензування або реєстрацію криптокомпаній досі перебуває у процесі ухвалення. Тобто повноцінний робочий режим для ринку ще не запущено.

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По-друге, на момент опитування Україна не повідомила про практичні перевірки учасників ринку або застосовані заходи впливу.

По-третє, окремих вимог до емітентів стейблкоїнів досі не запроваджено.

Це означає, що Україна вже рухається в напрямку формального впровадження міжнародних стандартів, але поки не продемонструвала повноцінної системи нагляду, ліцензування та правозастосування.

Чому одного закону вже недостатньо

Головний сигнал звіту FATF стосується не лише України. Організація дедалі чіткіше наголошує: саме ухвалення законів більше не вважається достатнім результатом.

Для FATF важливо, чи держава реально видає ліцензії, перевіряє криптокомпанії, виявляє нелегальних гравців, застосовує санкції та контролює ризики відмивання коштів.

Це особливо актуально для ринку віртуальних активів, який є транскордонним за своєю природою. Якщо одна юрисдикція має слабкий нагляд, нею можуть користуватися компанії або користувачі, які шукають менш контрольоване середовище.

Що має зробити Україна

Для України найближчими пріоритетами залишаються запуск системи ліцензування криптокомпаній і визначення органу, який відповідатиме за нагляд за ринком.

Також потрібно встановити окремі вимоги до стейблкоїнів, оцінити ризики DeFi-механізмів, розпочати ризик-орієнтовані перевірки учасників ринку та налагодити інструменти оперативного блокування й вилучення незаконних криптоактивів.

Окреме питання — практичне застосування Travel Rule. Формальна імплементація вимоги є лише першим кроком. Далі регулятори мають перевірити, чи криптобіржі та інші провайдери справді збирають, зберігають і передають необхідну інформацію про сторони операцій.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Верховна Рада вже у серпні 2026 року планує ухвалити законопроєкт про віртуальні активи, який має врегулювати ринок криптоактивів в Україні.

Основні положення законопроєкту про віртуальні активи

Законопроєкт про віртуальні активи встановлює чіткі правила оподаткування для фізичних та юридичних осіб.

Для фізичних осіб:

Об'єкт оподаткування: Прибуток від операцій з віртуальними активами (різниця між доходами від продажу та витратами на придбання за рік).

Пільговий період: Для активів, придбаних до набуття чинності закону, при їх продажу протягом 2026 року діятиме пільгова ставка податку на доходи (ПДФО) у 5%.

Що не оподатковується: Доходи від обміну одних віртуальних активів на інші, а також дохід від продажу в межах однієї мінімальної зарплати на рік.

Для юридичних осіб: