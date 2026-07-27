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27 липня 2026, 8:25

55 учасників і мільярдні доходи: як влаштований платіжний ринок України

Платіжний ринок України об'єднує 55 учасників — від державних систем розрахунків до міжнародних карткових операторів і невеликих ІТ-компаній, які обслуговують платежі «за лаштунками». Аналітики R&D центру YouControl дослідили Реєстр платіжної інфраструктури і з'ясували, хто насправді стоїть за цими компаніями та скільки вони заробляють. Про це повідомляє YouControl.

Платіжний ринок України об'єднує 55 учасників — від державних систем розрахунків до міжнародних карткових операторів і невеликих ІТ-компаній, які обслуговують платежі «за лаштунками».

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Скільки платіжних систем зареєстровано в Україні

Станом на липень 2026 року реєстр налічує 55 учасників, розподілених за шістьма категоріями:

  • 2 державні платіжні системи;
  • 6 систем, операторами яких є банки;
  • 5 систем, де оператор — небанківська установа;
  • 4 міжнародні карткові системи — UnionPay International, MasterCard, American Express,Visa;
  • 6 міжнародних систем переказу коштів — RIA, TransferGo, INTELEXPRESS, MEEST, MoneyGram, Western Union;
  • 32 технологічні оператори — найчисельніша категорія ринку.

Більшість операторів міжнародних карткових систем зареєстровані у США, тоді як TransferGo — британська компанія, MEEST — канадська, INTELEXPRESS — грузинська, а UnionPay International — китайська.

Які державні системи забезпечують розрахунки в Україні

Держава представлена на ринку двома системами, оператором яких є Нацбанк. ПРОСТІР — національна платіжна система, через яку українці розраховуються за товари і послуги та знімають готівку; до неї входять 47 банків. СЕП (Система електронних платежів) забезпечує розрахунки банків та їхніх клієнтів у гривні всередині країни та обслуговує понад 99% усіх міжбанківських платежів, що робить її найважливішою платіжною системою держави.

Які банки стоять за приватними платіжними системами

Три платіжні системи належать державним банкам: MY TRANSFER (Ощадбанк), PrivatMoney (ПриватБанк) та Welsend (Укргазбанк).

Ще три — у приватних банків, і за кожною стоять впізнавані власники:

  • «ГЛОБУС» — оператор АТ «КБ «Глобус», кінцева бенефіціарна власниця Олена Сильнягіна, значними пакетами акцій також володіють Сергій Мамедов і Дмитро Полковський;
  • «PayHub» — оператор АТ «ПУМБ», яке входить до групи «СКМ» Ріната Ахметова; до тієї ж групи належить і технологічний оператор «Інкомтек»;
  • MTBMoney — оператор МТБ БАНК, який входить у групу «МТБ» з бенефіціарами Ігорем Згуровим та Михайлом Патрікевичем.

Хто володіє найбільшими небанківськими платіжними системами

Серед небанківських гравців найбільшу виручку у 2025 році показало ТОВ «НоваПей» — близько 10 млрд грн. Компанія входить до групи «Нова пошта», її бенефіціари — Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов.

AVERS № 1 (оператор — «МФК «Аверс») — пов'язана з Олегом Бойком; компанія до березня 2025 року мала ліцензію на валютообмінні операції та мережу зі 111 обмінних пунктів, але наразі виключена з Держреєстру фінустанов;

City24 (оператор — «ПУ «Фенікс») — бенефіціар Євген Давидович, тезка якого у 2008−2010 роках очолював ліквідований нині «Фінбанк»;

«Фінансовий світ» (оператор — «Українська платіжна система») — належить Антону та Олексію Авраменкам із родини колишнього нардепа і співвласника фабрики «АВК»;

ALLPAY (оператор — «Олпей») — єдина компанія серед небанківських операторів, яка три роки поспіль (2023−2025) закінчувала звітний період із нульовою виручкою; її власник Олексій Лимар з Білої Церкви.

За рік виручка «НоваПей», «Української платіжної системи» та «ПУ «Фенікс» зросла в середньому приблизно на 10%, тоді як «МФК «Аверс» скоротила дохід у 20 разів — із 2 млн грн до 103 тис. грн.

Хто заробляє найбільше серед технологічних операторів

Технологічні оператори — найчисельніша і водночас найбільш «айтішна» категорія ринку: із 32 компаній 28 працюють саме у сфері інформаційних технологій, а не у фінансових послугах. Майже всі вони зареєстровані в Києві, три — у Дніпрі, ще одна — в Ужгороді.

Сукупна виручка 30 проаналізованих компаній за 2025 рік сягнула майже 9 млрд грн, причому понад половину цієї суми — 55% — забезпечили лише дві компанії:

  • ТОВ «УАПРОМ» (2,8 млрд грн) — входить до групи «Розетка», пов'язаної з родиною Чечоткіних;
  • ПрАТ «Український процесінговий центр» (2,1 млрд грн) — серед акціонерів компанії є австрійська Raiffeisen Bank International, яка також є акціонером «Райффайзен Банку».

До п'ятірки лідерів за виручкою також увійшли пов'язані компанії «Ейсі Дісі Процессінг» та «А-ІТ» (остання — частина групи братів Сурксів разом з «А-Банком»). Третє місце за обсягом доходу посідають «Універсальні інформаційні технології» Ігоря Калініченка із Запоріжжя — раніше керівники цієї компанії фігурували у справі про привласнення понад 51 млн грн коштів «Укрзалізниці».

Серед топ-10 технооператорів є й компанії, пов'язані з власними банками бізнес-груп: «ТАС Лінк» контролює Сергій Тігіпко, який також володіє «Ідея Банком», Тасокомбанком та «Універсал Банком», а «АМО Фінтех» належить до групи братів Супруненків, чиї представники є акціонерами «АСВІО Банку». Дев'яте місце із виручкою майже 210 млн грн посідає «Альянс Пеймент Сервісес» Павла Щербаня — тезка бенефіціара є міноритарним акціонером «Банку Альянс».

Водночас виручка «АйТіБіт» та «Рібейл-Кепітал» у 2025 році дорівнювала нулю, тоді як 23 з 32 технооператорів наростили дохід порівняно з попереднім роком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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