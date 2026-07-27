МВФ не вимагає підняти комуналку для всіх, але Україна гальмує у трьох ключових реформах

Економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький в ефірі телемарафону розвінчав кілька поширених міфів про вимоги МВФ до України та пояснив, де країна насправді відстає від графіка. Нагадаємо, що попри затримку з реформами МВФ нещодавно виділив Україні ще $690 млн.

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МВФ не диктує тарифи — він вимагає справедливості

Найпоширеніший міф: МВФ змушує Україну підняти комунальні тарифи для всіх. Насправді меморандум не встановлює конкретних цифр і дат підвищення.

До кінця 2026 року уряд має підготувати план: визначити ринкові ціни, порахувати, хто потребує підтримки, і запровадити адресні субсидії для вразливих домогосподарств.

«Бо зараз людина, яка живе на 300 квадратних метрах, отримує значно більшу підтримку, ніж людина, яка живе на 30 квадратах. МВФ каже: захистіть тих, хто не може платити, а не дотуйте всіх однаково», — пояснює Слуцький.

Ідея проста: субсидії мають отримувати виключно ті, хто справді їх потребує, а не всі підряд.

«Податок на OLX» — не про збір грошей, а про легалізацію

Закон про цифрові платформи в народі охрестили «податком на OLX». Але Слуцький пояснює: насправді він захищає людей, а не обкладає їх новими зборами.

«Закон дає можливість продавати через OLX Доставку товарів до 2 тисяч євро без жодних податків. Крім того, він дозволяє людям, які працюють у таксі чи кур'єрами, легалізувати свої доходи, сплатити 10% податку і потім показати банку офіційний дохід, щоб отримати дешевший кредит чи іпотеку», — каже економіст.

Закон уже ухвалений Радою, але президент його не підписав. У новому меморандумі МВФ прямо прописано: підпис має бути до кінця липня.

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Де Україна гальмує

На думку Слуцького, уряд гальмує по трьох напрямках.

Перший — він ніяк не може налагодити податкову систему, щоб захистити чесних підприємців, а тих, хто використовує її для ухилення від податків, вивести на чисту воду. Другий — для тих, хто не може платити за комунальні послуги, зараз немає ніякого соціального захисту. Натомість держава дотує тих, хто платити може і мусить. Третій — досі не перекриті механізми виведення коштів в офшори. І грошові потоки в цьому напрямку колосальні.

Також дуже важливий блок — антикорупція та корпоративне управління в державних підприємствах. І майже всі ці маяки одночасно є нашими зобов'язаннями на шляху до вступу в Європейський Союз, підкреслює Слуцький.

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