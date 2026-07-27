Доходи AstraZeneca знову зростають, тепер на тлі продажів ліків від раку

Фармацевтичний гігант AstraZeneca зафіксував зростання чистого прибутку у другому кварталі на 2%. Він досяг $2,51 млрд, перевершивши усі ринкові очікування. Про це повідомило видання Euro News .

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Головним рушієм фінансових результатів компанії стали рекордні продажі онкологічних препаратів, що дозволило зберегти прогноз на весь 2026 рік. Загальна виручка корпорації збільшилася на 5% та склала $15,38 млрд.

На тлі позитивних новин акції компанії піднялися на європейських торгах, відновлюючись після нещодавнього падіння в липні, викликаного невдачею випробувань ліків Wainua.

Виконавчий директор Паскаль Соріо підтвердив намір компанії досягти $80 млрд виручки до 2030 року завдяки потужному портфелю та очікуваним результатам клінічних досліджень.

Від ковідних надприбутків до онкологічного лідерства

Цей успіх демонструє стратегічну трансформацію бізнесу компанії, яка свого часу отримувала колосальні доходи завдяки масовому продажу вакцин та препаратів від COVID-19.

Але на відміну від ковідного періоду, коли фінансовий підйом забезпечували екстрені та тимчасові закупівлі, тепер основу стабільності формує довгостроковий портфель онкологічних і рідкісних медикаментів.

Завдяки високій прибутковості базового портфеля скоригований прибуток на акцію на Лондонській біржі зріс на 18% і сягнув $12,980, що значно вище за прогнози аналітиків.

Окрім онкології, компанія зараз готується до виходу на новий для себе ринок засобів для боротьби з ожирінням. Успішні червневі випробування експериментальної таблетки елекогліпрон, які показали зниження ваги пацієнтів більш ніж на 10% за кілька місяців, відкривають компанії перспективи конкуренції з провідними гравцями цього сегмента — Novo Nordisk та Eli Lilly.

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