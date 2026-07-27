НБУ хоче дозволити банкам фінансової інклюзії відкривати рахунки та депозити через агентів

Національний банк пропонує надати банкам фінансової інклюзії право залучати комерційних агентів для відкриття рахунків, оформлення депозитів та інших банківських послуг. Відповідний проєкт постанови регулятор виніс на громадське обговорення, повідомляє пресслужба НБУ .

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Що пропонує НБУ

Комерційний агент зможе від імені банку фінансової інклюзії: консультувати клієнтів, пропонувати банківські продукти, готувати та укладати договори банківського рахунку, оформлювати договори банківського вкладу та укладати договори рахунку умовного зберігання, або ескроу.

Для цього банк і комерційний агент мають укласти відповідний договір.

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НБУ також планує визначити перелік клієнтів, яким банки фінансової інклюзії зможуть відкривати рахунки за таким механізмом.

Зміни пов’язані з набранням чинності окремими положеннями закону про розвиток фінансової інклюзії в Україні. Документ поки винесений на обговорення.

Нагадаємо

Закон про банк фінансової інклюзії набув чинності 26 грудня минулого року. Мета закону про банки фінінклюзії — забезпечити рівний доступ до фінансових послуг усім мешканцям країни, незалежно від доходу чи місця проживання.

Закон про банки фінансової інклюзії дає змогу не лише банкам, а й іншим компаніям надавати фінансові послуги. Для цього компанія повинна мати чистий річний дохід не менш ніж €5 млн.