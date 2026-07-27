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27 липня 2026, 19:15

Ексдержсекретаря МЗС підозрюють у привласненні 37 млн грн, зібраних на підтримку України

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої групи, яка, за версією слідства, заволоділа коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої групи, яка, за версією слідства, заволоділа коштами іноземних донорів, призначеними для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення Росії.► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новиниЗа даними НАБУ та САП, організатором схеми вважають колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

За даними НАБУ та САП, організатором схеми вважають колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ. Загалом правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам.

Слідство стверджує, що колишній держсекретар МЗС переконував іноземних донорів і працівників українських дипломатичних установ переказувати благодійні внески на рахунок підконтрольної громадської організації. Водночас, за висновками експертизи, ці кошти мали надходити до спеціального фонду Міністерства закордонних справ як цільове фінансування.

За версією правоохоронців, після надходження грошей їх переводили на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та компаній, а згодом через конвертаційні центри — у готівку. У НАБУ вважають, що таким чином учасники схеми привласнювали кошти, призначені для підтримки України.

Для приховування походження грошей, як стверджує слідство, використовувалися фіктивні документи та грантові угоди з неправдивими відомостями. Наразі правоохоронці встановили факти легалізації понад 37 млн грн, що на момент вчинення ймовірних злочинів відповідало приблизно 1,28 млн доларів.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що розслідування НАБУ частково стало результатом внутрішнього аудиту відомства та його співпраці з правоохоронними органами.

«Аудитом Міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення», — зазначили в МЗС.

У міністерстві також наголосили, що надавали і продовжують надавати правоохоронцям усю необхідну інформацію для розслідування.

За даними Центру протидії корупції, у справі йдеться, зокрема, про

  • колишнього державного секретаря МЗС (2020−2024 рр.), який вважається організатором схеми;
  • колишнього керівника апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатичним працівником;
  • радника колишнього міністра закордонних справ, керівника підконтрольної ГО;
  • бухгалтера ГО

Їм інкримінують шахрайство, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Водночас вина підозрюваних може бути встановлена лише обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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