НКЦПФР готує новий закон про інвестиційні фонди: що може змінитися

За інформацією Liga.net , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розпочала підготовку нового законопроєкту про інститути спільного інвестування (ІСІ). Документ має оновити правила роботи інвестиційних фондів та привести українське законодавство у відповідність до європейських норм.

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Про це повідомив новопризначений голова НКЦПФР Олексій Семенюк.

За його словами, робота над законопроєктом уже ведеться спільно з профільним комітетом Верховної Ради. Одним із ключових напрямів реформи стане поступове підвищення вимог до інститутів спільного інвестування.

«ІСІ - легальний і давно апробований у світі інструмент колективного інвестування. Вимоги до ІСІ треба поступово підвищувати. Разом із профільним комітетом Верховної Ради ми вже готуємо законопроєкт про ІСІ, гармонізований з європейським законодавством», — сказав Семенюк.

*Інститути спільного інвестування — це інвестиційні фонди, які залучають кошти приватних та корпоративних інвесторів для подальшого вкладення у фінансові активи. Залежно від стратегії фонду, гроші можуть вкладатися у цінні папери, корпоративні права компаній або нерухомість. Такий механізм дозволяє інвесторам отримувати доходи з допомогою професійних керуючих.

За словами голови НКЦПФР, оновлення законодавства має стати одним із кроків до розвитку українського ринку капіталу та підвищення його привабливості для інвесторів.

«Наше завдання — створити ринок капіталу, якому довірятимуть українці, міжнародні інвестори та бізнес. Саме довіра є головною валютою будь-якого фінансового ринку», — наголосив він.

Чинний Закон України «Про інститути спільного інвестування» був ухвалений ще у 2013 році. Відтоді до нього неодноразово вносили зміни, а останнє оновлення набуло чинності у січні 2025 року.

Очікується, що новий законопроєкт гармонізує українські правила з європейськими стандартами, а також створить привабливі умови для роботи європейських інвестиційних фондів. Це, своєю чергою, може сприяти розвитку ринку колективних інвестицій, розширенню можливостей для залучення капіталу та підвищенню захисту інвесторів.

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