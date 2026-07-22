Головне за середу: МВФ змінив прогноз для України, тарифи на світло і газ та ціни на пальне

МВФ змінив прогноз для України: що буде з ВВП, інфляцією та держборгом

Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2026 році зростання економіки України сповільниться до 1−1,6%. Це нижче за попередній прогноз, який у лютому передбачав зростання ВВП на 1,8−2,5%. Для порівняння, у 2025 році, за оцінкою МВФ, економіка України зросла на 1,8%. У 2027 році Фонд очікує прискорення зростання до 3,5%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Шість із семи нових маяків МВФ стосуються фіскальної політики

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду містить сім нових структурних маяків, шість з яких фіскальні.

В Україні можуть підвищити тарифи на світло і газ із 2027 року

В Україні можуть розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та природний газ для домогосподарств у 2027 році. Це стане можливим після розробки та оцінки програм соціального захисту для вразливих категорій населення. Про це йдеться у оновленому Меморандумі МВФ.

У Києві запрацював пілот 5G: швидкість може сягати понад 1 Гбіт/с

Мобильні оператори розпочали відкрите тестування мережі 5G у Києві. Відтепер клієнти компанії можуть користуватись зв’язком п’ятого покоління у будь-якому районі столиці територію тестового покриття 5G у Києві можна переглянути на карті.

Українські заправки лякають новими рекордними цінами. У чому причина?

В Україні знову злітають ціни на пальне. Однією з головних причин такого паливного розвороту є чергове загострення ситуації навколо Ірану та зростання нафтових котирувань на біржах. Але є й інші — суто українські — чинники. «Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку пального, і до яких цін готуватися водіям.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.