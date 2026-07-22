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22 липня 2026, 20:05

Головне за середу: МВФ змінив прогноз для України, тарифи на світло і газ та ціни на пальне

Головне за середу, 22 липня.

Головне за середу, 22 липня.

МВФ змінив прогноз для України: що буде з ВВП, інфляцією та держборгом

Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2026 році зростання економіки України сповільниться до 1−1,6%. Це нижче за попередній прогноз, який у лютому передбачав зростання ВВП на 1,8−2,5%. Для порівняння, у 2025 році, за оцінкою МВФ, економіка України зросла на 1,8%. У 2027 році Фонд очікує прискорення зростання до 3,5%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Джерело: Мінфін
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