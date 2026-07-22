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22 липня 2026, 16:36

В Україні запустили сервіс для боротьби зі схемами при продажу авто

Бюро економічної безпеки України спільно з Державною податковою службою та Головним сервісним центром МВС запровадило аналітичний інструмент, який дає змогу виявляти схеми ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський у Телеграмі.

Бюро економічної безпеки України спільно з Державною податковою службою та Головним сервісним центром МВС запровадило аналітичний інструмент, який дає змогу виявляти схеми ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.
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Що відомо

«Справжня детінізація починається не там, де держава наздоганяє злочин, а там, де вона випереджає його. Наше завдання — не лише розслідувати наслідки схем, а й будувати систему, у якій цим схемам не буде де виникнути», — зазначив він.

За даними БЕБ, аналітики виявили схему, за якою компанії імпортують транспортні засоби, однак не декларують їх подальший продаж кінцевим власникам. У результаті бюджет недоотримує податкові надходження, а сформований під час імпорту податковий кредит з ПДВ може використовуватися в інших схемах ухилення від оподаткування.

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Як працює новий інструмент

Новий інструмент ґрунтується на автоматизованому зіставленні інформації про ввезення автомобіля, реєстрацію податкової накладної та оформлення транспортного засобу на кінцевого власника у сервісному центрі МВС.

Якщо автомобіль уже зареєстрований, але його продаж не відображений у податковому обліку, така невідповідність автоматично потрапляє на опрацювання аналітиків.

Практичний механізм роботи системи узгодили під час міжвідомчої зустрічі за участю представників БЕБ, ДПС та Головного сервісного центру МВС.

Наступним етапом стане запровадження обов'язкового зазначення VIN-коду автомобіля у податковій накладній. Це дасть змогу ефективніше відстежувати рух транспортних засобів від моменту імпорту до реєстрації на кінцевого власника та посилити контроль за сплатою податків на ринку автоімпорту.

Згідно зі статтею 173 Податкового кодексу України:

  • перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року — не оподатковується;
  • другий продаж упродовж року — оподатковується за ставкою 5% податку на доходи фізичних осіб;
  • третій і кожний наступний продаж протягом року — 18% податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, у випадках, коли застосовується ставка 5% або 18%, додатково сплачується військовий збір.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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HappyInterest
HappyInterest
22 липня 2026, 17:58
#
адекватні податки — найкраща боротьба зі схемами…
не беру в расчет перекупів. там тоже жизнь не сахар.
купляемо нове авто — пенсійний заплати, пдв заплати, мито заплати і т.д.
потім уявімо ситуацію. в сімї два авто куплених новими, третє наприклад дісталось по спадщині. і всі записані наприклад на дружину. і от вирішує сімя їх продати авто шоб купити одне нове. ну як тут не схматозити. держава трохи зажралась нє?? відвалити четверть від вартості продажу авто в збиток собі за який уже уплачено все давно.
вмене була схожа ситуація коли буквально 5 (п'ять)!!! ТЗ досталось в спадок (по суті старий хлам на відновлення) і його частково розпродано з переоформленнями все як положено. а потім коли діло дійшло продавати норм техніку- прийшлось чекати нового року щоб не втрачати купу грошей без всякого схематозу. ну не дебілізм??? мені от цікаво який об'єм податків приходить з третього і далі продажу.

великі податки знижують податки)) крива лафера всі діла.

у нас бешені податки якшо все враховувати то виходить до 80% відходить державі, просто воно так знімається шо ви того непомічаєте. уххх бісить.
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