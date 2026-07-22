В Україні можуть підвищити тарифи на світло і газ із 2027 року

В Україні можуть розпочати поступове підвищення тарифів на електроенергію та природний газ для домогосподарств у 2027 році. Це стане можливим після розробки та оцінки програм соціального захисту для вразливих категорій населення. Про це йдеться у оновленому Меморандумі МВФ, інформує «Інтерфакс-Україна».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Коли підвищать тарифи на світло та газ

Згідно з документом, українська влада до кінця лютого 2027 року має провести оцінку чинних програм підтримки комунальних послуг, які спрямовані на захист споживачів із низькими доходами. Після цього, за умови створення належних механізмів допомоги, тарифи для населення можуть почати поступово зростати.

У МВФ зазначають, що основною метою такого кроку є забезпечення потреб енергетичного сектору у відновленні, скорочення накопиченої заборгованості та створення умов для залучення інвестицій у післявоєнний період.

Водночас у документі наголошується, що підвищення тарифів має відбуватися лише після аналізу та, за потреби, реформування чинної системи соціального захисту населення.

Чому МВФ вимагає підвищення

За оцінками авторів меморандуму, нинішня структура тарифів і значні квазіфіскальні витрати в енергетичному секторі створюють ризики для відновлення галузі, розвитку електромереж та забезпечення стабільного енергопостачання.

Зокрема, фіксовані тарифи на енергоносії, які залишаються нижчими за ринковий рівень через запроваджені під час війни обмеження, щороку коштують державі щонайменше 2,2% ВВП у вигляді непрямих субсидій через діяльність державних підприємств енергетичного сектору. Водночас прямі бюджетні компенсації на комунальні послуги становлять близько 0,6% ВВП.

У МВФ також звернули увагу, що нинішні тарифи для домогосподарств становлять приблизно 55% від рівня порівнянних ринкових контрактів, що створює додаткове навантаження на енергетичну систему.

Через це енергетичний сектор дедалі більше залежить від міжнародної допомоги, грантів та пільгового фінансування для проведення ремонтів і закупівлі необхідних ресурсів.

Як приклад у документі наведено ситуацію з НАК «Нафтогаз України», який залучав додаткові позики для фінансування ремонтних робіт та імпорту газу. У результаті боргове навантаження компанії у 2025 році зросло на 63% у річному вимірі.

Зростання тарифів на воду

З 1 червня 2026 року в Україні розпочався етап підвищення тарифів на воду.

У Павлограді вода подорожчала до 113 грн, у Дрогобичі — до 87,3 грн, у Запоріжжі — до 69,3 грн, у Чернівцях — до 63,5 грн, а мешканці Бородянки на Київщині з 1 липня будуть платити за кубометр води загалом 139,3 грн.

«Київводоканал» передав столичній владі пропозиції щодо нових тарифів на водопостачання та водовідведення. Якщо міськрада їх затвердить, киянам доведеться платити за воду втричі більше.