До закриття міжбанку у середу, 22 липня, курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
22 липня 2026, 17:30
Долар та євро подорожчали на закритті міжбанку
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Відкриття 22 липня
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Закриття 22 липня
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Зміни
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44,73/44,76
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44,79/44,82
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6/6
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51,05/51,05
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51,13/51,15
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8/10
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,48−44,96 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,43 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,80−44,75, євро — 51,20−51,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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