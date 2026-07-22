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22 липня 2026, 18:23

Шахраї розсилають фейкові листи від імені Нової пошти з погрозами податкових перевірок

Кіберзлочинці розпочали нову фішингову атаку на українців. Від імені Нової пошти вони розсилають електронні листи про нібито виявлені невідповідності у звітності та погрожують позаплановими податковими перевірками. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Шахраї розсилають фейкові листи від імені Нової пошти з погрозами податкових перевірок
Фото: magnific

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У компанії наголошують, що ці повідомлення не мають жодного відношення ні до Нової пошти, ні до інших компаній групи NOVA.

Як діють зловмисники?

Шахраї використовують психологічний тиск та залякування:

  • Пишуть про вигадані помилки під час аудиту,
  • Тиснуть терміновістю,
  • Вимагають відкрити прикріплений файл для «коригування даних», у якому насправді приховано вірус чи фішингове посилання.

Зазначається, що спеціалісти з кібербезпеки Нової пошти вже працюють над блокуванням цієї розсилки та співпрацюють із провайдерами для нейтралізації шахрайських ресурсів.

Читайте також: Шахраї розсилають листи від імені податкової: як не стати жертвою

Як захистити свої дані

Перевіряйте адресу відправника. Листи від Нової пошти приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні.

Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.

Якщо ви відкрили підозріле вкладення або перейшли за сумнівним посиланням, бажано якомога швидше змінити паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів — це значно підвищує захист від несанкціонованого доступу.

Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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