Кіберзлочинці розпочали нову фішингову атаку на українців. Від імені Нової пошти вони розсилають електронні листи про нібито виявлені невідповідності у звітності та погрожують позаплановими податковими перевірками. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.
Шахраї розсилають фейкові листи від імені Нової пошти з погрозами податкових перевірок
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У компанії наголошують, що ці повідомлення не мають жодного відношення ні до Нової пошти, ні до інших компаній групи NOVA.
Як діють зловмисники?
Шахраї використовують психологічний тиск та залякування:
- Пишуть про вигадані помилки під час аудиту,
- Тиснуть терміновістю,
- Вимагають відкрити прикріплений файл для «коригування даних», у якому насправді приховано вірус чи фішингове посилання.
Зазначається, що спеціалісти з кібербезпеки Нової пошти вже працюють над блокуванням цієї розсилки та співпрацюють із провайдерами для нейтралізації шахрайських ресурсів.
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Як захистити свої дані
Перевіряйте адресу відправника. Листи від Нової пошти приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні.
Не відкривайте листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями.
Якщо ви відкрили підозріле вкладення або перейшли за сумнівним посиланням, бажано якомога швидше змінити паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів.
Увімкніть двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів — це значно підвищує захист від несанкціонованого доступу.
Якщо ви отримали такий лист — перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.
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