Мінфін провів switch-аукціон ОВДП на 15 мільярдів гривень

У середу, 22 липня, Міністерство фінансів України успішно провело аукціон із обміну облігацій внутрішньої державної позики (switch-аукціон). Загальний обсяг задоволених заявок за номінальною вартістю сягнув 15 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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У межах транзакції інвестори погодилися обміняти папери з близьким терміном погашення (5 серпня 2026 року) на новий довгостроковий випуск із терміном обігу до 5 грудня 2029 року.

Середньозважена дохідність новорозміщених ОВДП становила 12,84%.

Навіщо Мінфіну потрібні switch-аукціони?

Switch-аукціони — інструмент, який дозволяє:

зменшити короткострокове навантаження на бюджет;

подовжити середній строк державного боргу;

зробити графік погашень більш збалансованим та передбачуваним.

Окрім цього, такі операції стимулюють розвиток внутрішнього ринку боргових зобов'язань та зміцнюють довіру інвесторів до державних цінних паперів України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів 21 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,16 млрд грн, що на 130 млн грн менше, ніж минулого тижня — 6,29 млрд грн.