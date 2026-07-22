Maersk призупиняє роботу в порту «Чорноморськ» через обстріли рф

Один із найбільших світових контейнерних перевізників — данська компанія Maersk — ухвалила рішення тимчасово призупинити надання сервісу до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП). Про це повідомляє пресслужба «Маерск Україна».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними компаніх, такий крок є вимушеним та пов'язаним із посиленням російських ударів по портовій інфраструктурі регіону.

Що буде з імпортними та експортними вантажами?

Щоб мінімізувати ризики, компанія розробила спеціальні маршрути та умови для клієнтів:

Перенаправлення імпорту: Усі імпортні контейнери, які мали прямувати до Чорноморська (зокрема із судна MEDKON MIRA V.629S та транзитні вантажі у єгипетському Порт-Саїді), переадресовують до румунського порту Констанца.

Зміна пункту призначення: Якщо Констанца не влаштовує отримувача, можна подати запит на зміну кінцевої точки (COD). Варіанти подальшої доставки в Україну узгоджуватимуть індивідуально.

Умови для експортерів: Клієнтам пропонують безкоштовне скасування/зміну букінгу без штрафів або перенесення порту навантаження на Констанцу зі збереженням пільгової ставки фрахту.

Зазначається, що усі зміни необхідно оформлювати виключно через службу підтримки (Customer Service). Самостійна корекція на сайті може призвести до автоматичного нарахування штрафів.

Читайте також: Зерновий експорт під загрозою: судновласники масово відмовляються від українських портів

Порт «Чорноморськ» продовжує роботу

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України закликали не панікувати та розрізняти портові оператори: мова йде лише про один приватний термінал. Рішення Maersk стосується виключно Чорноморського рибного порту (ЧРП).

ДП «Морський торговельний порт „Чорноморськ“» та інші порти Великої Одеси функціонують у звичайному режимі.

«Попри цілеспрямовані російські атаки на портову інфраструктуру, підстав говорити про припинення роботи морського порту „Чорноморськ“ немає. Міністерство перебуває у постійній взаємодії з адміністраціями портів та учасниками ринку та продовжує моніторити ситуацію», — йдеться у повідомленні.

Довідково: ДП «МТП „Чорноморськ“» та Чорноморський рибний порт — це два окремі портові оператори з власними причалами, які просто працюють в одній акваторії.

Контейнерний сервіс Maersk до портів Одещини був відновлений лише влітку 2024 року завдяки роботі морського коридору України.