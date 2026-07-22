Систему фінмоніторингу використають для пошуку ухилення від податків — депутат

У межах нової програми з МВФ Україна взяла на себе низку зобов'язань у сфері AML/CFT (протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму). Вони зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику, який є частиною програми з МВФ. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Що саме задекларували

НБУ зобов'язався перевести перевірку політично значущих осіб (PEP) банками на ризик-орієнтований підхід, пропорційний до реального ризику і в межах, які визначає FATF.

«Це, наскільки я розумію, потрібно, щоби заспокоїти наших шановних РЕРів, які дуже стурбовані відмовами їм в обслуговуванні з боку фінустанов через їхній РЕР-статус. Хоча такі випадки насправді нечисленні, вочевидь, домовились вписати цей пункт, щоби вибити цей аргумент з рук тих, хто постійно намагається скасувати довічний статус РЕР для посадовців з відповідним фінмон-контролем. Зокрема, таку норму тихцем вставили у закон про цифрові платформи, який, до речі, саме через неї і завис на етапі підпису. ЄК і Рада Європи наполегливо радять не підписувати закон із такою гниллю всередині», — написала Василевська-Смаглюк.

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Крім того, за її словами, уряд зобов'язався реформувати систему розкриття кінцевих власників бізнесу (бенефіціарів). Це має зробити державні закупівлі прозорішими і допомогти виявляти конфлікт інтересів ще до підписання угоди, а не після того, як гроші вже витрачені.

Фінмоніторинг підключать до боротьби

«Фінмоніторинг підключать до боротьби з податковими злочинами. Функціонал AML-системи планують поширити на податковий контроль. Раніше система стеження за підозрілими фінансовими операціями працювала здебільшого проти відмивання грошей. Тепер її хочуть використовувати ще й для того, щоб викривати податкові махінації.

Держфінмоніторинг уже пройшов оцінку відповідності стандартам FATF за технічної підтримки МВФ. До кінця березня 2026 року уряд має підготувати план дій з усунення виявлених у цій оцінці прогалин", — підсумувала народна депутатка.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Бюро економічної безпеки України спільно з Державною податковою службою та Головним сервісним центром МВС запровадило аналітичний інструмент, який дає змогу виявляти схеми ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.