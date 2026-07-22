Мобильні оператори розпочали відкрите тестування мережі 5G у Києві. Відтепер клієнти компанії можуть користуватись зв’язком п’ятого покоління у будь-якому районі столиці територію тестового покриття 5G у Києві можна переглянути на карті.
22 липня 2026, 12:25
У Києві запрацював пілот 5G: швидкість може сягати понад 1 Гбіт/с
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Що це дає
5G забезпечує значно вищі швидкості передачі даних порівняно з попередніми поколіннями мобільного зв’язку. Завдяки цьому користувачі отримують комфортний доступ до цифрових сервісів, стабільні відеодзвінки, якісний стримінг та швидку роботу онлайн-застосунків.
Покриття 5G у Києві охоплює всі адміністративні райони столиці: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський райони.
Як підключитися до 5G
Зазвичай телефон підхоплює нову мережу автоматично. Якщо значок 5G не з’явився, спробуйте кілька простих кроків:
- Перевірте в налаштуваннях стільникових даних, чи підтримує ваш телефон 5G, та оновіть ОС.
- Вимкніть режим енергозбереження, перемкніть режим «У літаку» або перезавантажте телефон.
Які результати показує 5G:
- середня швидкість зʼєднання — 600−700 Мбіт/с, а іноді сягає понад 1 Гбіт/с;
- зв'язок стабільно працює під навантаженням та в пікові години;
- понад 1,5 мільйони українців протестували технологію.
Джерело: Мінфін
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