Українські АЗС оновили ціни 22 липня: бензин і дизель додали в ціні

У середу, 22 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 грн 11 коп. до 78,4 грн/л, на дизельне пальне — на 1 грн 54 коп. до 81,7 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».