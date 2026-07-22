У середу, 22 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 грн 11 коп. до 78,4 грн/л, на дизельне пальне — на 1 грн 54 коп. до 81,7 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
22 липня 2026, 16:17
Українські АЗС оновили ціни 22 липня: бензин і дизель додали в ціні
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Середні ціни на пальне станом на 22 липня
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин марки А-95 (преміум) — 82,28 грн/л (здорожчав на 94 коп.);
- Бензин марки А-95 — 78,4 грн/л (здорожчав на 1 грн 11 коп.);
- Бензин марки А-92 — 75,06 грн/л (здорожчав на 1 грн 65 коп.);
- Дизпальне — 81,7 грн/л (здорожчало на 1 грн 54 коп.).
- Середня ціна автогазу становить 40,35 грн/л, що на 30 коп. більше, ніж попереднього дня.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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