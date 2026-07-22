«Ліверпуль» оцінили у понад $6 млрд: інвестори ведуть переговори про купівлю частки клубу

Консорціум інвесторів на чолі з Амітом Бхатією за підтримки родини сталеливарного магната Лакшмі Міттала веде переговори про купівлю значного міноритарного пакета акцій футбольного клубу «Ліверпуль». У разі укладення угоди вартість англійського клубу може перевищити $6 млрд. Про це повідомляє Financial Times.

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Група інвесторів під керівництвом Бхатії — зятя мільярдера Лакшмі Міттала — вже найняла радників для підготовки офіційної пропозиції та перебуває в активному діалозі з нинішніми американськими власниками клубу, компанією Fenway Sports Group (FSG).

Рекордна оцінка

За даними трьох обізнаних джерел, під час угоди вартість «Ліверпулю» очікується на рівні понад $6 млрд, що стане одним із найвищих показників в історії світового футболу. Спроба придбати частку підкреслює високу привабливість провідних англійських клубів та глобальне охоплення Прем'єр-ліги.

У FSG підтвердили інтерес з боку консорціуму в коментарі для Financial Times.

«Інвестиційний консорціум на чолі з Амітом Бхатією висловив зацікавленість у придбанні стратегічної міноритарної частки у футбольному клубі «Ліверпуль», — повідомили у FSG.

Сам Бхатія від коментарів утримався. Джерела, близькі до переговорів, наголошують, що угода ще не укладена і гарантій досягнення остаточних домовленостей немає.

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Чергова масштабна угода в англійському футболі

Потенційна інвестиція стане черговою великою угодою в Прем'єр-лізі за останні роки. Нагадаємо, у 2022 році «Челсі» продали за 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а у 2023 році сер Джим Реткліфф придбав міноритарну частку в «Манчестер Юнайтед», оцінивши головного суперника «Ліверпуля» у понад $6,3 млрд з урахуванням боргів.

«Ліверпуль» належить американській компанії FSG, якою керує мільярдер Джон Генрі, що зробив статок на торгівлі сировинними товарами. Його група придбала клуб у 2010 році за 300 млн фунтів стерлінгів.

Крім того, FSG володіє бейсбольним клубом «Бостон Ред Сокс», у 2024 році очолила консорціум із вкладення $1,5 млрд у комерційний підрозділ гольф-туру PGA, а торік у грудні продала хокейну франшизу «Піттсбург Пінгвінс» родині Гоффман за $1,7 млрд.

Врегулювання конфлікту інтересів та інші активи Мітталів

Готуючись до можливої угоди з «Ліверпулем», Бхатія погодився передати свою частку у клубі «Куїнз Парк Рейнджерс» (який виступає у другому дивізіоні Англії) мажоритарному власнику Рубену Гнаналінгаму. Це зроблено для того, щоб уникнути володіння частками у двох футбольних клубах одночасно.

Переговори щодо «Ліверпулю» відбуваються за два місяці після того, як родина Міттал у травні погодилася придбати міноритарний пакет акцій індійської крикетної франшизи «Раджастхан Роялс».

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Успіхи «Ліверпуля»

«Ліверпуль» залишається одним із найдорожчих та найпопулярніших спортивних брендів у світі. Клуб 6 разів здобував Кубок європейських чемпіонів / Лігу чемпіонів УЄФА та має національний рекорд у 20 чемпіонських титулів Англії. Під управлінням FSG команда здійснила потужний ривок як на полі, так і у фінансах.

Клуб виграв Лігу чемпіонів у 2019 році, а у 2020 році вперше за 30 років став чемпіоном Англії. Ще один титул Прем'єр-ліги мерсісайдці здобули у 2025 році.

У сезоні 2024/2025 дохід «Ліверпуля» перевищив £700 млн (проти £613 млн роком раніше), що стало новим рекордом клубу.

Серед банерних спонсорів клубу — банк Standard Chartered, виробник спортивного одягу Adidas та бренд Google Pixel.

У вересні 2023 року FSG уже продала міноритарний пакет акцій «Ліверпуля» американській приватній інвестиційній компанії Dynasty Equity.