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9 липня 2026, 20:00

Головне за четвер: інфляція в Україні, інвестиції в монети та девальвація гривні

Головне за четвер, 9 липня.

Головне за четвер, 9 липня.

Ціни в Україні вперше просіли: що подешевшало найбільше у червні

Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року порівняно з травнем знизилися на 0,1%. У річному вимірі інфляція становила 7,2%, свідчать дані Держстату. Базова інфляція, яка не враховує частину волатильних і адміністративно регульованих цін, у червні становила 0,5% до травня. Порівняно з червнем 2025 року базові ціни зросли на 8,1%.

Девальвація гривні поки на паузі: експерт пояснив причини

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року, за попередніми даними, становили $51,269 млрд. За червень вони збільшилися на 12,1%, або на понад $5,5 млрд. Про це пише фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Нові хіти монет України та США: що варто купити та скільки можна на них заробити

На прохання читачів «Мінфіна», продовжую розмову про нумізматику та інвестиції в цей напрям колекціонування. Нещодавно вже вийшли і найближчим часом з'являться декілька цікавих українських та американських пам'ятних монет, які варто мати у своїй колекції. Про такі монети, які мають непоганий інвестиційний потенціал, розповім докладніше.

Світова економіка зростатиме повільніше: МВФ оновив прогноз на 2026 рік

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки у 2026 році до 3% із 3,1%, очікуючи відновлення темпів до 3,4% у 2027-му. Оновлений прогноз опублікований у липневому перегляді World Economic Outlook.

Чи може Мінфін випустити довгострокові ОВДП і кому вони будуть цікаві

На ринку існують чутки про те, що Міністерство фінансів розглядає можливість випуску довгострокових ОВДП. Редакція вирішила дізнатись, чи існує попит на цінні папери з довгим строком погашення, та яку дохідність довелося б запропонувати, аби знайти покупців на такі папери.

Джерело: Мінфін
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